Vídeo: motorista perde o controle do ônibus e atropela família na calçada

Uma família foi atropelada por um ônibus nesse domingo (15/2), na Estrada dos Três Rios, no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. As vítimas estavam conversando na calçada quando foram atingidas pelo coletivo, que também colidiu contra um poste.

De acordo com informações iniciais, o motorista teria se abaixado para pegar um objeto, momento em que perdeu o controle da direção e invadiu a calçada, atingindo as pessoas.

Uma mulher sofreu traumatismo craniano e foi socorrida em estado grave. Uma menina de 8 anos também ficou ferida e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde das demais vítimas ainda não foi divulgado oficialmente.

Atendimento e investigação

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da região. A área foi isolada para atendimento e retirada do ônibus.

As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades. Até o momento, não há confirmação oficial sobre prisão ou condução do motorista à delegacia.