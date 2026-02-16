Assine
MULHER TINHA 24 ANOS

Jovem morre atropelada após subir em caminhão de limpeza em Salvador

Vítima se pendurou no veículo sem autorização, escorregou e caiu sob as rodas, afirma empresa

16/02/2026 12:24

Caminhão de limpeza em que jovem subiu e caiu sob as rodas do veículo no circuito Barra-Ondina em Salvador
Caminhão de limpeza em que jovem subiu e caiu sob as rodas do veículo no circuito Barra-Ondina em Salvador crédito: Reprodução / TV Bahia

SALVADOR , BA (FOLHAPRESS) - Uma estudante de 24 anos morreu atropelada por um caminhão de limpeza na madrugada desta segunda-feira (16) no carnaval de Salvador. O acidente aconteceu no circuito Barra Ondina após a passagem dos últimos trios elétricos, quando equipes realizavam a limpeza da via com um caminhão-pipa.

A Limpurb (Empresa de Limpeza Urbana de Salvador) informou que a mulher subiu no caminhão sem autorização, escorregou e caiu sobre uma das rodas do veículo. O socorro foi acionado, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

 

A empresa municipal de limpeza prestou solidariedade aos amigos e familiares da vítima. Também alertou que a prática de subir nos caminhões de limpeza é terminantemente proibida e orienta que as pessoas não subam ou se pendurem nos veículos.

A Limpurb destacou que ainda que seus caminhões operam seguindo protocolos de segurança e que o acesso é restrito a profissionais autorizados.

acidente bahia brasil caminhao carnaval-2026 nacional

overflay