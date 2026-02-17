Assine
SAPUCAÍ

Veja horários do último dia de desfiles do Grupo Especial do Rio

Tuiuti viaja a Cuba, Vila Isabel exalta Heitor dos Prazeres, Grande Rio mergulha no Manguebeat e Salgueiro celebra Rosa Magalhães nesta terça (17)

Eduarda Soares - Rádio Tupi
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
17/02/2026 16:53

Último dia do Grupo Especial promete emoção e celebração na Marquês de Sapucaí; veja horários
Último dia do Grupo Especial promete emoção e celebração na Marquês de Sapucaí; veja horários crédito: Tupi

A última noite do Grupo Especial reúne homenagens a grandes nomes do carnaval e viagens culturais que atravessam fronteiras. Nesta terça-feira (17/2), quatro escolas encerram os desfiles de 2026 na Marquês de Sapucaí: Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro.

A noite será marcada por reverências a ícones como Heitor dos Prazeres, Rosa Magalhães e Chico Science, além de uma imersão na ancestralidade afro-cubana.

O que cada escola leva para a Avenida

  • Paraíso do Tuiuti: destaca a ancestralidade e a religiosidade afro-cubanas, com foco no iorubá presente em Cuba. A Paraíso do Tuiuti tem Pixulé como intérprete, Mestre Marcão no comando da bateria e Mayara Lima como rainha.
  • Unidos de Vila Isabel: exalta a arte, o samba e a genialidade de Heitor dos Prazeres. A Unidos de Vila Isabel leva Tinga como intérprete, Mestre Macaco Branco à frente da bateria e Sabrina Sato como rainha.
  • Acadêmicos do Grande Rio: mergulha na efervescência cultural do Manguebeat, movimento que emergiu da lama do Recife. A Acadêmicos do Grande Rio desfila com Evandro Malandro como intérprete, Fabrício Machado (Fafá) como mestre de bateria e Virginia Fonseca como rainha.
  • Acadêmicos do Salgueiro: celebra o universo inventivo e lúdico de Rosa Magalhães. A Acadêmicos do Salgueiro apresenta Igor Sorriso como intérprete, os mestres Guilherme e Gustavo no comando da bateria e Viviane Araújo como rainha.

Oito escolas já passaram pela Sapucaí — quatro no domingo (15) e quatro na segunda-feira (16).

Ordem e horários dos desfiles de terça-feira

  • 21h45 – Paraíso do Tuiuti
  • Entre 23h20 e 23h30 – Unidos de Vila Isabel
  • Entre 0h55 e 1h15 – Acadêmicos do Grande Rio
  • Entre 2h30 e 3h – Acadêmicos do Salgueiro

A expectativa é de uma noite que mistura tradição, memória e inovação para fechar o Carnaval 2026 em grande estilo.

