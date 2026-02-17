Carnaval: Anac notifica Portela e Liesa por drone tripulado na Sapucaí

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) oficiou, nessa segunda-feira (16/2), a Portela e a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) pelo uso de um drone tripulado durante o desfile da escola no Sambódromo.

O equipamento foi utilizado na comissão de frente da agremiação e transportava um integrante do grupo cênico em um sobrevoo de cerca de 40 segundos sobre um tripé alegórico e os demais bailarinos. Ao todo, foram quatro apresentações do chamado "superdrone" ao longo do desfile na Marquês de Sapucaí.

A Portela terá dez dias para responder à notificação. Até a realização desta reportagem, a escola e a Liesa ainda não haviam se manifestado.

Regras e restrições

Segundo a Anac, o transporte de pessoas, animais e artigos perigosos em drones é "expressamente proibido". A agência solicitou informações detalhadas sobre o aparelho, como modelo, número de série, registro junto à Anac e identificação do piloto remoto responsável pela operação.

Portela tem 10 dias para explicar voo com drone tripulado no desfile – foto: Alex Ferro | Riotur

Em nota, o órgão explicou que a utilização de drones no país é regulamentada pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 94 (RBAC-E nº 94), que veda o uso de aeronaves remotamente pilotadas com pessoas a bordo. A norma também estabelece que o piloto não pode colocar vidas em risco e deve manter distância mínima horizontal de 30 metros de estruturas que possam ser atingidas.

A Anac destacou ainda o "risco de acidentes, inclusive fatais" em operações desse tipo.

Equipamento fez parte da comissão de frente

O drone utilizado pela Portela é descrito como um equipamento robusto, com oito hélices e potência superior à de modelos convencionais. O aparelho utiliza baterias especiais com autonomia de até cinco minutos. Após cada voo, o bailarino e o drone retornavam ao tripé alegórico para recarga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A coreografia da comissão de frente é repetida ao longo do desfile, inclusive diante das diferentes cabines de jurados distribuídas pela Avenida. O voo tripulado integrou o conceito teatral da apresentação da escola na Sapucaí.