Tributo a Ciça e bateria nas alturas fazem Viradouro viralizar na internet

O mestre de bateria da Unidos do Viradouro, o Mestre Ciça, de 69 anos, reviveu neste carnaval uma das cenas mais marcantes da trajetória da escola. Assim como em 2007, ele voltou a reger a bateria do alto de um carro alegórico, recriando uma imagem que ficou na memória da Sapucaí.

A homenagem da Viradouro ao seu mestre injetou emoção na Avenida. Ovacionado pelo público, Ciça protagonizou dois momentos simbólicos: a apresentação da comissão de frente, carregada de sensibilidade, e o grandioso carro que encerrou o desfile trazendo a bateria, em uma apoteose sonora e afetiva.

O momento em que a bateria sobe no carro alegórico emocionou as redes. Veja as imagens:

Em 2007, com o enredo "A Viradouro Vira o Jogo", a escola já havia apostado na ousadia. Naquele desfile, os ritmistas cruzaram a Marquês de Sapucaí sobre uma alegoria de quase 40 metros que simulava um gigantesco tabuleiro de xadrez em movimento. O desempenho rendeu três notas 10 e um 9,8 no quesito bateria.

Neste ano, a reedição do momento veio com um desafio extra. Na comissão de frente, com Ciça, o apito da comissão de frente virou o símbolo da apoteose. Confira o momento:

Após participar da comissão de frente, Ciça precisou retornar à pista para assumir novamente o comando da Cadência de Niterói. A alegoria, de proporções monumentais, estava inteiramente revestida de vermelho e contava com uma escadaria na parte traseira.

Ao lado dos diretores e da rainha de bateria, Juliana Paes, o mestre subiu os degraus em passo solene, sob aplausos, consolidando mais um capítulo histórico para a Vermelha e Branca.

Veja comparação entre 2007 e 2026:

