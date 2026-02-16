Assine
overlay
Início Nacional
13 CELULARES RECUPERADOS

PC prende suspeito de roubo a passageiros de camarote na Sapucaí

Crime ocorreu durante o Carnaval; veículo foi interceptado por criminosos armados nas imediações do Sambódromo

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
CP
Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
16/02/2026 20:11

compartilhe

SIGA
x
Roubo a passageiros de camarote na Sapucaí: Polícia Civil prende suspeito e recupera 13 celulares
Roubo a passageiros de camarote na Sapucaí: Polícia Civil prende suspeito e recupera 13 celulares crédito: Tupi

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, neste domingo (15/2), um dos envolvidos no roubo a passageiros de um transporte de camarote, ocorrido nas imediações do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na Região Central da cidade. Durante as diligências, os agentes recuperaram 13 celulares roubados, localizados nas proximidades do Morro São Carlos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A prisão foi realizada por policiais da 6ª DP (Cidade Nova). O crime aconteceu na noite de sábado (14/2), quando um micro-ônibus credenciado, que transportava clientes de um camarote até um hotel na Zona Sul, foi interceptado por criminosos armados. Os assaltantes entraram no veículo e roubaram os celulares de todos os passageiros.

Investigação levou à identificação do suspeito

Com base no cruzamento de dados e em levantamentos de campo, os policiais tomaram conhecimento de que um homem com lesões decorrentes de agressões havia dado entrada em uma unidade hospitalar no Centro do Rio. A suspeita era de que ele pudesse estar envolvido no roubo.

Leia Mais

Os agentes localizaram o motorista do micro-ônibus, que compareceu à delegacia e realizou o reconhecimento formal do suspeito. Diante das provas reunidas, o homem foi autuado em flagrante por roubo.

Celulares serão devolvidos às vítimas

Em novas diligências, os policiais recuperaram 13 aparelhos subtraídos. Os celulares serão periciados e devolvidos aos proprietários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ação integra a Operação Rastreio, maior iniciativa do estado contra roubo, furto e receptação de celulares. Até o momento, mais de 13 mil aparelhos já foram retirados das mãos de criminosos, com 4,4 mil devolvidos às vítimas.

Tópicos relacionados:

brasil carnaval carnaval-2026 rio rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay