PC prende suspeito de roubo a passageiros de camarote na Sapucaí
Crime ocorreu durante o Carnaval; veículo foi interceptado por criminosos armados nas imediações do Sambódromo
compartilheSIGA
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, neste domingo (15/2), um dos envolvidos no roubo a passageiros de um transporte de camarote, ocorrido nas imediações do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na Região Central da cidade. Durante as diligências, os agentes recuperaram 13 celulares roubados, localizados nas proximidades do Morro São Carlos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A prisão foi realizada por policiais da 6ª DP (Cidade Nova). O crime aconteceu na noite de sábado (14/2), quando um micro-ônibus credenciado, que transportava clientes de um camarote até um hotel na Zona Sul, foi interceptado por criminosos armados. Os assaltantes entraram no veículo e roubaram os celulares de todos os passageiros.
Investigação levou à identificação do suspeito
Com base no cruzamento de dados e em levantamentos de campo, os policiais tomaram conhecimento de que um homem com lesões decorrentes de agressões havia dado entrada em uma unidade hospitalar no Centro do Rio. A suspeita era de que ele pudesse estar envolvido no roubo.
Leia Mais
Os agentes localizaram o motorista do micro-ônibus, que compareceu à delegacia e realizou o reconhecimento formal do suspeito. Diante das provas reunidas, o homem foi autuado em flagrante por roubo.
Celulares serão devolvidos às vítimas
Em novas diligências, os policiais recuperaram 13 aparelhos subtraídos. Os celulares serão periciados e devolvidos aos proprietários.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A ação integra a Operação Rastreio, maior iniciativa do estado contra roubo, furto e receptação de celulares. Até o momento, mais de 13 mil aparelhos já foram retirados das mãos de criminosos, com 4,4 mil devolvidos às vítimas.