Juliana Paes volta à Viradouro e chama atenção pelo corpão; veja fotos

Marido confirma: "Está até melhor do que antes"

Carlos Eduardo Baptista, marido de Juliana há 18 anos, acompanhou o desfile na Sapucaí e confirmou a impressão geral. "Ela realmente está muito bem mesmo. Mas também ela sempre se cuidou, pratica atividade física, tem uma alimentação boa… Concordo que ela está até melhor do que antes", afirmou ao G1.

Segundo o empresário, a atriz não fez grandes mudanças na rotina para voltar à avenida. "A gente tenta ajudar, né? Entra na dieta também. Mas foi normal até. Ela sempre se cuida e com ela não tem muito esse negócio de dieta não. Ela come o que gosta, o que quer", revelou.

Juliana defende mulheres acima dos 40 no carnaval

Questionada sobre o fato de várias rainhas de bateria acima dos 40 anos – como Sabrina Sato, 45, e Viviane Araújo, 50 – brilharem cada vez mais no carnaval, Juliana celebrou.

"O carnaval está de parabéns nesse sentido. A gente tem mulheres maravilhosas nos seus mais de 40. A gente tem Sabrina, tem Vivi… Eu também estou aqui, me sentindo em uma missão de levar essa mensagem para as mulheres, de que a gente, cada vez mais, pode tudo. A gente pode vestir a fantasia que quiser, que o corpo é nosso, que somos donas dos nossos desejos, nossas vontades. E não tem idade para isso", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Carlos Eduardo também compartilhou sua visão sobre o casamento duradouro com a atriz. "Não tem segredo, são várias coisas. A parceria, a cumplicidade… Somos um casal que conversamos bastante e o mais importante é a vontade de ficar junto. Sem isso não anda, né? O casamento tem altos e baixos e isso é normal", declarou.