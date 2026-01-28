Assine
overlay
Início Cultura
TELEVISÃO

Virginia Fonseca não renova com SBT e 'Sabadou' será cancelado

Apresentadora e namorada do craque Vini Jr. afirma que pretende se dedicar a 'novas frentes de trabalho'. Despedida será gravada em 24/2

Publicidade
Carregando...
AC
ANA CORA LIMA
FO
Folhapress
AC
ANA CORA LIMA
Repórter
FO
Folhapress
Repórter
28/01/2026 22:08

compartilhe

SIGA
x
O craque Vini Jr. e a apresentadora Virgínia Fonseca estão abraçados e sorriem
O craque Vini Jr. e a apresentadora Virgínia Fonseca formam um dos casais mais comentados da internet no Brasil crédito: Instagram/reprodução

O SBT anunciou nesta quarta-feira (28/1) o cancelamento do programa de Virginia Fonseca. Após dois anos no ar, a atração chega ao fim por decisão da apresentadora, que optou por não renovar o contrato com a emissora alegando a necessidade de se dedicar a "novas frentes de trabalho".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em comunicado oficial, o SBT agradeceu a parceria com a namorada de Vini Jr. e destacou que o período foi "extremamente feliz e produtivo tanto para Virginia quanto para o SBT".

Leia Mais

Ainda segundo a emissora, uma sequência de seis programas inéditos do 'Sabadou' será exibida, incluindo uma edição especial de despedida, prevista para ser gravada no dia 24 de fevereiro. A atração é exibida aos sábados, na faixa das 22h, no SBT/Alterosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos bastidores, porém, o clima foi de surpresa. O F5 apurou que a equipe do programa ainda não havia sido oficialmente comunicada sobre o encerramento da atração até o início da tarde desta quarta-feira. A notícia começou a circular informalmente e pegou parte da produção desprevenida.

Tópicos relacionados:

sbt televisao vini-jr virginia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay