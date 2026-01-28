Virginia Fonseca não renova com SBT e 'Sabadou' será cancelado

O SBT anunciou nesta quarta-feira (28/1) o cancelamento do programa de Virginia Fonseca. Após dois anos no ar, a atração chega ao fim por decisão da apresentadora, que optou por não renovar o contrato com a emissora alegando a necessidade de se dedicar a "novas frentes de trabalho".

Em comunicado oficial, o SBT agradeceu a parceria com a namorada de Vini Jr. e destacou que o período foi "extremamente feliz e produtivo tanto para Virginia quanto para o SBT".

Ainda segundo a emissora, uma sequência de seis programas inéditos do 'Sabadou' será exibida, incluindo uma edição especial de despedida, prevista para ser gravada no dia 24 de fevereiro. A atração é exibida aos sábados, na faixa das 22h, no SBT/Alterosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos bastidores, porém, o clima foi de surpresa. O F5 apurou que a equipe do programa ainda não havia sido oficialmente comunicada sobre o encerramento da atração até o início da tarde desta quarta-feira. A notícia começou a circular informalmente e pegou parte da produção desprevenida.