Virginia Fonseca e Hytalo Santos são eleitos os piores brasileiros de 2025

O canal do YouTube "O Brasil que deu certo" divulgou a lista dos Piores Brasileiros de 2025, com Virginia Fonseca liderando o ranking. Os criadores de conteúdo já tinham viralizado com a mesma lista em 2024 e repetiram o feito. Apresentada por Ciro Hamen e Matheus Laneri, a eleição mistura humor ácido, crítica cultural e leitura do noticiário para apontar personagens que, segundo eles, simbolizaram desgaste, rejeição pública ou controvérsias ao longo do ano.

Para os youtubers, a empresária e criadora de conteúdo Virgínia é a pior brasileira de 2025. Isso por causa da participação na CPI das Bets, considerada pelos apresentadores como descolada demais diante de um tema sensível.

“Eleita a pior brasileira de 2025… ela na CPI das bets dando depoimento toda meio ‘ai, tomei meu copo errado aqui’”, afirmou Matheus. Durante depoimento, a influenciadora colocou a boca no microfone e disse ter se confundido com o canudo do copo de água que carregava. Ela também fez piadas e foi tietada durante o andamento da CPI.

O desgaste aumentou com a cobertura intensa da separação de Zé Felipe e atingiu o auge com rumores de um possível envolvimento com Vinícius Júnior, incluindo viagens à Espanha e stories com referências ao Brasil.

O segundo lugar ficou com o influenciador Hytalo Santos. Ele foi acusado de adultização por Felca, o que, segundo os apresentadores, tirou qualquer espaço para humor. Hytalo e o marido estão presos desde 15 de agosto. As prisões foram determinadas pela Justiça da Paraíba após o influenciador Felca denunciar perfis que usam crianças e adolescentes para promover a adultização infantil.

“Hytalo Santos já é uma parada que não tem nem como rir”, disse Ciro. Ainda assim, ele ironizou uma notícia que circulou nas redes: “Teve a notícia que o marido traiu ele dentro da cadeia, esse foi o único motivo de risada”.

Figura recorrente em rankings negativos, Neymar aparece novamente por simbolizar frustração esportiva. Em 2025, voltou ao Santos, mas jogou poucas partidas e teve desempenho considerado apagado.

“O Brasil não aguenta mais Neymar”, disse Matheus, criticando também a imprensa esportiva. “Ninguém tem coragem de falar que o Neymar não pode ir pra Copa.”

Depois do pódio, o quarto lugar não reúne uma, mas 22 pessoas – o elenco inteiro do Big Brother Brasil 25. Para Ciro, a decisão foi prática. “Se fosse colocar participante por participante, a lista inteira seria eles”, classificou.

A edição do reality show foi a primeira sem Boninho e, inicialmente, os participantes competiam em dupla. Segundo os apresentadores, o programa foi marcado pela falta de carisma e relevância, sendo considerado “o BBB mais esquecível da década”, superando até as edições 22 e 23.

Polêmicas nas redes sociais

O quinto lugar rendeu diversas discussões nas redes sociais: uma mãe, querendo aumentar o estoque de sua loja, decidiu transformar a sacada do apartamento em um quarto para a filha.

A mãe publicou um vídeo mostrando como ela adaptou a sacada para o quarto, mas a internet criticou a escolha, destacando que a menina tinha pouco espaço, não tinha lugar para guardar roupas e dormia em cima de um ar-condicionado.

“De maneira muito justa o Brasil deu uma chapiscada nessa mãe”, disse Matheus, citando o fechamento da loja e do site da mulher após a repercussão negativa. “Merecido”, conclui.

Em seguida, aparece outra história que rendeu debates nas redes sociais. O Padre Fábio de Melo criticou publicamente um funcionário da Havanna por causa do preço de um doce de leite. Ele questionou que o preço na hora de pagar estava diferente do que constava na prateleira.

Segundo o religioso, o gerente da loja interveio com uma postura considerada "grosseira" e "arrogante", afirmando o preço correto sem reconhecer o erro. Depois do vídeo do padre, o funcionário foi demitido.

Segundo Matheus, a situação piorou quando imagens de câmeras mostraram que o gerente não havia sido rude. “O padre caiu em desgraça por causa da atitude não cristã”, resumiu, destacando a crítica a um trabalhador comum.

Audiovisual

O sétimo lugar não pertence a um brasileiro, mas a uma espanhola: a atriz Karla Sofia Gascon, do filme “Emília Perez” entrou na lista após uma sequência de declarações polêmicas durante entrevistas. O escândalo cresceu quando uma jornalista resgatou tweets antigos da atriz com falas consideradas homofóbicas e ofensivas.

Tudo veio à tona em meio à corrida do Oscar. Com isso, o filme, que era um dos favoritos da premiação, perdeu a maior parte das categorias. Os brasileiros entraram de cabeça em busca das postagens, especialmente por conta do filme “Ainda estou aqui”, que também disputava o prêmio.

“Começou a falar os maiores crimes contra a humanidade”, afirmou Matheus, ironizando a sucessão de falas problemáticas que comprometeram a imagem do filme de Karla Sofia.

Em oitavo lugar está a autora de telenovelas Manuela Dias. A autora foi alvo da ira do público com o remake de Vale Tudo. Entre as críticas estão a inclusão de elementos considerados caricatos, como “bebê reborn”.

O maior choque, porém, foi o final alternativo: Odete Roitman não morre, reaparecendo viva após uma cirurgia feita em condições precárias. “Isso mexeu com os brios do brasileiro”, disse Matheus.

O influenciador Carlinhos Maia aparece em nono lugar na lista principalmente pela divulgação de casas de apostas, associadas ao endividamento e sofrimento de muitos brasileiros. “O homem que ganhou muito dinheiro divulgando as bets”, resumiu Ciro.

A superexposição da separação de Lucas Guimarães também contribuiu para a saturação. “Chega de Carlinhos Maia.”

Fechando o ranking está o apresentador Marcos Mion. Além de um filme de MMA envolvido em uma disputa judicial por acusação de plágio, Matheus destacou um momento considerado imperdoável.

“Ele fez um concurso de coral de igreja no Caldeirão”, criticou. “Repense sua vida se você parou seu sábado para ver concurso de coral”, recomendou.

Piores Brasileiros de 2025

Virginia Fonseca Hytalo Santos Neymar Elenco inteiro do Big Brother Brasil 25 Mãe que transformou a sacada do apartamento em um quarto para a filha Padre Fábio de Melo Karla Sofia Gascon Manuela Dias Influenciador Carlinhos Maia Marcos Mion

Os melhores do ano

Além do ranking negativo, o canal também publicou a lista dos Melhores Brasileiros de 2025, reforçando a proposta de funcionar como um termômetro informal do humor coletivo nas redes. Veja a lista e a motivação apontada pelo canal.

Alexandre de Moraes - "O primeiro lugar obviamente estava muito na cara quem seria... Alexandre de Moraes, o homem que tem tesão em aplicar a justiça. Ele sente prazeres em falar assim: 'Bolsonaro está preso, porra'”, disse Mateus. Fernanda Torres - “Fernanda Torres foi o segundo lugar aqui... a mulher que ganhou um Globo de Ouro, infelizmente não ganhou o Oscar de melhor atriz, não foi dessa vez. Mas ela ganhou o prêmio mais importante, que é o segundo lugar dos maiores brasileiros de 2025”, pontuou Mateus. Wagner Moura - "Wagner Moura é o homem que tá aí conquistando os Estados Unidos e o mundo com o charme baiano... ganhou o prêmio em Cannes de melhor ator. Que prazer ter esse ator como um orgulho brasileiro. Fazia tempo que ele não fazia um trabalho em português”, apontou Ciro. Davi Brito - "Ele trocou um chuveiro usando uma faca de serra sozinho e gerou uma grande explosão... o Oppenheimer brasileiro! E o vídeo dele treinando com a música do Charles Chaplin ao fundo? O Davi Brito é uma máquina de entretenimento”, elogiou Ciro. Chico Barney - "Chico Barney é o homem que pautou o Brasil em 2025. O negócio do bebê reborn realmente foi um assunto do ano, e o Chico foi o grande responsável com o documentário 'Bebês Reborn não Choram'. Aquilo foi um marco”, observou Mateus. Ministra Cármen Lúcia - "Eu gosto muito do dia que ela foi o voto final para decretar a prisão de Bolsonaro. A mulher que cagou na cabeça do ministro Fux... logo na primeira linha do discurso ela já mandou um: 'Depois daquela quantidade de merda que o Fux disse ontem'”, lembrou Ciro. Pastor de Calcinha - "O maior detetive da história do país! O cara foi descoberto usando calcinha na rua e uma peruca loira sensual... num lugar onde existia uma movimentação meio estranha. Me lembra muito um personagem de Twin Peaks”, comparou Ciro. Alcione - "A mulher que simplesmente falou: 'Vou fazer uma mandinga para Donald Trump'. E logo em seguida aconteceu alguma desgraça nos Estados Unidos. A macumba de Alcione realmente tem poder”, disse Mateus. Luana Piovani - "A Luana, a cada ano ela vem melhorando. Ela se posicionou contra o Neymar, rompeu o silêncio várias vezes: 'Bebê reborn do futebol'. E celebrou a prisão de Bolsonaro exibindo o cabelo recém-cortado: 'Meus cabelos lindos e Bolsonaro preso'.", citou Mateus. Rapaz da Havanna - "Esse cara foi o maior mártir do Brasil em 2025. Ele se sacrificou. O Padre Fábio de Melo fez um exposed dele por causa de um pote de doce de leite e o cara acabou sendo demitido”, resumiu Mateus. Felca - "Ele conseguiu fazer uma coisa impressionante, principalmente o vídeo com as denúncias de crianças sendo exploradas na internet. Levou à prisão de gente e ele ganhou um emprego no Fantástico”, elogiou Mateus. Walter Salles - "Walter Salles levantou a estatueta do Oscar este ano. Primeira vez que o Brasil ganhou melhor filme internacional. Foi um momento de Copa durante o Oscar, com telão no Pelourinho e festa geral”, lembrou Ciro. Dua Lipa - "A mulher que mais sabe festejar no mundo. Toda foto ela está celebrando. Ela veio pro Brasil, foi no bar, na churrascaria... ela viveu momentos! Infelizmente o Luciano Huck deu um CPF para ela, o que é lamentável”, classificou Mateus. Gugu Liberato (Póstumo) - "O canal que mantém o legado de Gugu vivo. Enquanto eu viver, Gugu não será esquecido. Este ano ele foi forte por conta da lista do Rafael William: 'Eu sei quem deu a bunda pro Gugu'. Uma das imagens mais fortes do ano”, destacou Mateus. Kleber Mendonça Filho - "Voltou na lista por causa de 'Agente Secreto'. Ele ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes, não é pouca merda não. É um filme com uma mensagem muito foda”, elogiou Ciro. Taís Araújo - "A segunda mulher que mais sofreu no Brasil em 2025. Sofreu uma injustiça em Vale Tudo, mas peitou a Manuela Dias. Taís Araújo, você não conquistou a Globo, mas conquistou o público do Brasil Que Deu Certo.", lembrou Mateus. Sir Edward Albert Lancelot Dod Canterbury Katherhan Wickfield - "Um cidadão brasileiro que inventou esse nome para si mesmo há 40 anos e fez carreira como juiz! Foi descoberto no Poupatempo da Sé quando foi renovar um documento. O funcionário olhou e falou: 'Acho que tem algo errado aqui'”, resumiu Ciro. Senhor Resenha - "A imagem mais importante de 2025. A gente nem sabe o nome, só chama de 'Resenha'. A palavra brasileira do ano é 'resenha', muito graças a ele”, contou Mateus. Cariúcha - "O grande momento dela foi o beijo no Guguzinho. Foi um dia marcante para este canal, uma live histórica. Eu falei: 'Cara, é muito bom ser brasileiro, só o Brasil proporciona Cariúcha e Guguzinho juntos'”, narrou Ciro. Bella Campos - “A popular Maria de Fátima de Vale Tudo. Ela conseguiu calar a boca de todos os críticos. A novela era horrível, mas ela era uma das melhores coisas. E ainda acusou o Cauã Reymond de ser fedido e não usar desodorante”, lembrou Mateus.

