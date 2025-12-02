Assine
FAMA

Além de Fábio de Melo: 5 religiosos que viraram celebridades

Do Padre Marcelo Rossi ao pastor André Valadão; relembre outros líderes religiosos brasileiros que alcançaram o estrelato

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
02/12/2025 17:09 - atualizado em 02/12/2025 17:25

Além de padre, ele é escritor, cantor, compositor e apresentador
Além de padre, ele é escritor, cantor, compositor e apresentador

Padre Fábio de Melo é um nome recorrente nas notícias dos jornais. Os motivos por trás variam. Este ano, ele esteve presente nas manchetes por temas como: uma polêmica envolvendo o funcionário de uma cafeteria, luta contra a depressão e a vida com Síndrome de Ménière. Os ocorridos envolvendo Padre Fábio de Melo têm repercussão por ele ter se tornado uma celebridade. Além de padre, ele é escritor, cantor, compositor, apresentador e até indicado ao Grammy Latino.

Esse é um fenômeno comum no Brasil: o de líderes religiosos que se tornam verdadeiros famosos. A trajetória de Fábio de Melo não é um caso isolado. Ao longo das últimas décadas, diversos outros religiosos, tanto católicos quanto evangélicos, alcançaram o estrelato, utilizando a música, os livros e a televisão para levar suas mensagens a um público cada vez maior. Esse caminho, porém, é frequentemente marcado por pressões e controvérsias.

Relembre outros líderes religiosos famosos

Padre Marcelo Rossi:

Considerado um dos pioneiros no fenômeno dos "padres cantores", ele se tornou um sucesso de vendas nos anos 90. Seus álbuns venderam milhões de cópias e seus livros figuraram entre os mais vendidos do país. No Instagram, Rossi tem 10,5 milhões de seguidores.

Pastor André Valadão:

Vindo de uma família influente no meio gospel, Valadão assumiu a presidência da Lagoinha Global em 2022, sucedendo o pai Márcio Roberto Vieira Valadão. Ele mantém uma presença digital forte, com 6,4 milhões de seguidores no Instagram. Nos últimos anos, seu nome esteve ligado a diversas polêmicas por conta de suas declarações sobre temas políticos e sociais.

Bispo Edir Macedo:

Fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário do Grupo Record, Edir Macedo transcendeu o papel de líder religioso para se tornar um dos maiores magnatas da comunicação do Brasil. No Instagram, ele acumula 1,6 milhão de seguidores.

Padre Reginaldo Manzotti:

Conhecido como "o padre que arrasta multidões", Manzotti segue um caminho semelhante ao de Rossi e Melo, com uma carreira na música, na literatura e na comunicação. No Instagram, ele tem 6,5 milhões de seguidores.

Pastor Silas Malafaia:

Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia é uma das vozes mais ativas e controversas do cenário evangélico brasileiro. Conhecido por suas opiniões fortes e seu engajamento político, ele utiliza seus programas de televisão e suas redes sociais para influenciar o debate público, o que frequentemente o coloca no centro de discussões acaloradas. No Instagram, ele acumula 4,4 milhões de seguidores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

