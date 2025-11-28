Rezar, comer e curar: a jornada com padre Reginaldo Manzotti na Europa

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Em junho deste ano, o padre Reginaldo Manzotti, um dos mais carismáticos evangelizadores da Igreja Católica no Brasil, guiou um grupo de 200 fiéis brasileiros em uma jornada espiritual inesquecível por destinos icônicos da Europa. A peregrinação, que incluiu visitas a Fátima (Portugal), Vaticano (Itália), Lucerna (Suíça) e Paris (França),

A viagem com o líder religioso, batizada de Peregrinação de Pentecostes, foi um mergulho profundo na espiritualidade mariana e no fogo do Espírito Santo, passando por santuários sagrados em Portugal, Itália, Suíça e França. Organizada como uma experiência de renovação, incluiu missas, procissões e momentos de oração coletiva, transmitidos ao vivo pelo YouTube e no Instagram do padre.

Com um itinerário repleto de contrastes — das colinas marianas de Fátima às luzes românticas de Paris —, o grupo não só visitou marcos históricos e culturais, mas também se abriu para curas emocionais, reconciliações familiares e um Pentecostes vivido na carne. Padre Manzotti, conhecido por arrastar multidões com sua pregação acessível e cheia de testemunhos, transformou cada parada em uma catequese viva, enfatizando o amor incondicional de Deus e a intercessão de Maria.





A seguir, um panorama de cada destino, com destaques sobre o que visitar e os principais pontos das pregações do padre, extraídos de suas transmissões nas redes sociais.

Fátima (Portugal)

Fátima, em Portugal, é um dos destinos de peregrinação católica mais importantes do mundo Carlos Altman/EM

Um dos maiores santuários marianos do mundo, Fátima é o coração da devoção à Virgem Maria, marcada pelas aparições de 1917 aos pastorinhos. A pequena cidade no centro de Portugal exala paz e mistério, com suas colinas verdes e o ar de oração constante. É ideal para quem busca silêncio interior e milagres cotidianos.





O que visitar: O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, com a Capela das Aparições, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário e o museu das aparições. Não perca a procissão das velas ao entardecer e a Via-Sacra nas Valinhas.





Na missa celebrada em 4 de junho no Santuário, padre Manzotti abriu a peregrinação com uma homilia centrada na misericórdia divina e na confiança em Maria como refúgio. Ele exortou os fiéis a depositarem suas intenções no "bolso de graças" de Fátima, recordando as promessas da Senhora do Rosário para a conversão e paz mundial. Sua mensagem foi um convite à rendição: "Maria nos ensina a dizer 'sim' ao plano de Deus, mesmo nas noites escuras da alma", inspirando orações pela família e pela nação brasileira.





Roma (Itália)

A Fontana di Trevi é a maior e mais famosa fonte barroca de Roma, Itália, um ícone mundialmente conhecido pela sua beleza Carlos Altman/EM

A eterna Roma, berço do Império e coração da Igreja Católica, pulsa com história antiga e fé viva. Seus fóruns, fontes e ruínas contam séculos de glória, enquanto as basílicas ecoam com o legado dos apóstolos.





O que visitar: O Coliseu, o Fórum Romano, a Fontana di Trevi e, claro, as basílicas como São Pedro e Santa Maria Maggiore. Uma caminhada pelo Trastevere ao pôr do sol é imperdível para saborear gelato e a alma italiana.





Em 6 de junho, durante a missa na Basílica de Santo André, em Roma, o padre pregou sobre o amor de Jesus a Pedro, destacando como Deus aceita nosso amor imperfeito — do "ágape" total ao "phileo" humano — e nos envia a cuidar dos outros. "Nada nos separa do amor de Cristo, nem falhas nem medos", afirmou. Ele incentivou a romper com vícios e tibiezas espirituais, renovando o compromisso com a Igreja guiada pelo Espírito Santo, especialmente após a eleição surpreendente do papa Leão XIV.





Vaticano

No Vaticano, fotografe as estátuas de anjos na Ponte SantAngelo, projetadas por Bernini e seus alunos Carlos Altman/EM

Enclave sagrado dentro de Roma, o Vaticano é o epicentro da fé católica, com seus jardins impecáveis, tesouros artísticos e a presença do Sucessor de Pedro. É um lugar de humildade grandiosa, onde o universal se encontra com o pessoal.





O que visitar: A Praça de São Pedro, os Museus Vaticanos com a Capela Sistina, as Catacumbas e a Necrópole sob a basílica. Passe pela Porta Santa para indulgências plenárias.





Na Procissão Jubilar de 7 de junho, partindo do Castelo Sant'Angelo até São Pedro, Padre Manzotti liderou uma jornada de penitência e perdão, explicando as indulgências plenárias como chaves para a graça (confissão, comunhão e oração pelo Papa). Ele chamou à exame de consciência: "Jesus, lava-me e restaura-me", orando por curas físicas e espirituais, como o testemunho de uma peregrina curada de câncer. A mensagem foi de esperança no Jubileu: "O Espírito transforma corações feridos em fontes de evangelização".





Florença (Itália)

Construída em 1345, a Ponte Vecchio é a ponte de pedra mais antiga de Florença Carlos Altman/EM

Florença, joia do Renascimento na Toscana, é sinônimo de arte e elegância, com pontes sobre o Arno e fachadas de mármore que inspiram o espírito humano elevado.





O que visitar: A Catedral de Santa Maria del Fiore (Duomo), a Galeria Uffizi com obras de Botticelli e Michelangelo, a Ponte Vecchio e os Jardins de Boboli. Prove uma pizza fiorentina para completar a experiência.





Na missa de 9 de junho na Igreja da Santíssima Trindade, celebrando Maria Mãe da Igreja, o padre focou na cura emocional e física. "Libere culpas e tristezas; leve Jesus às memórias dolorosas", aconselhou, usando milagres evangélicos como o de Bartimeu. Ele viu a peregrinação como desapego: "Alivie a bagagem para que Deus atue", invocando a Eucaristia como remédio para feridas do coração.





Verona (Itália)

Para os apaixonados, visite a casa de Julieta, em Verona Carlos Altman/EM

Verona, cidade romântica imortalizada por Shakespeare, encanta com seu anfiteatro antigo e ruas medievais, onde o amor e a ópera se entrelaçam em um cenário de vinhedos e castelos.

O que visitar: A Casa de Julieta (com o famoso balcão), a Arena di Verona para um espetáculo ao ar livre, o Castelvecchio e uma degustação de Amarone na região do Vêneto.





Milão (Itália)

A Catedral de Milão (Duomo di Milano) é um dos mais impressionantes templos góticos do mundo Carlos Altman/EM

Milão, capital da moda e dos negócios no norte da Itália, mescla modernidade com herança lombarda, de catedrais góticas a canais navegáveis e a Última Ceia de Da Vinci.





O que visitar: A Duomo de Milão, o Castelo Sforzesco, a Pinacoteca Ambrosiana e o Teatro alla Scala. Não esqueça de um aperitivo nos Navigli ao fim do dia.





Em 11 de junho, na missa em Milão, o padre celebrou a Eucaristia em uma igreja local, Alinhado ao espírito pentecostal, ele enfatizou a unidade da Igreja em diversidade, orando pela renovação vocacional e pela paz nas famílias, temas recorrentes em sua jornada europeia.





Lucerna (Suíça)

Lucerna é uma charmosa cidade localizada no coração da Suíça, conhecida por sua beleza medieval e paisagens alpinas deslumbrantes Carlos Altman/EM

Lucerna, pérola alpina na Suíça central, hipnotiza com seu lago cristalino, montanhas nevadas e pontes cobertas de madeira, um oásis de tranquilidade e precisão executada com exatidão.





O que visitar: A Capela Bridge (a mais antiga da Europa), o Monte Pilatus de teleférico, o Museu de Transporte Suíço e um fondue à beira do lago Reuss.





Na missa de 12 de junho, Padre Manzotti pregou sobre perdão e família , revelando que 70% das intenções eram familiares. "Ore persistentemente por vícios e abandonos; perdoe-se e aos outros para encontrar paz", disse, usando o Salmo 84 para ilustrar a glória de Deus na terra. Ele viu a peregrinação como lição de desapego: "A vida é um instante entre eternidades; cure feridas emocionais na Missa".





Paris (França)

Por ano, o Museu do Louvre, em Paris, recebe 8,7 milhões de visitantes Carlos Altman/EM

Paris, a Cidade Luz, é um ícone de romance e revolução, com boulevards elegantes, cafés filosóficos e monumentos que capturam o espírito humano em sua glória e contradições.





O que visitar: A Torre Eiffel, o Museu do Louvre, a Catedral de Notre-Dame. Subir até a Basílica de Sacré-Cur em Montmartre e um cruzeiro pelo Sena. Termine com croissants na Rue Rivoli.





Encerrando em 14 de junho com a missa pela Medalha Milagrosa, o padre refletiu sobre as Bodas de Caná: "O melhor vinho vem no final; convide Maria para transformar sua casa". Ele pediu graças não recebidas, esmagando o mal como Maria pisa a serpente, e aconselhou: "Ore pela cura interior e viva com alegria aos pés de Nossa Senhora das Graças". Essa peregrinação não foi apenas uma viagem, mas uma conversão coletiva, deixando os 250 brasileiros com corações inflamados pelo Pentecostes. Como disse Padre Manzotti em suas redes, "o Espírito Santo surpreende; volte para casa e leve o fogo da fé para o Brasil". Para 2026, ele já planeja novas rotas — quem sabe você não se junta?





Agora em Minas

No próximo sábado (6/12), a cidade de Coronel Fabriciano receberá o Padre Reginaldo Manzotti para uma emocionante "Missa e Show" na Praça da Estação, a partir das 18h. Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento vai reunir fiéis da região, incluindo caravanas de João Monlevade, Nova Era, Mesquita e outras localidades vizinhas, para uma celebração repleta de música, oração e espiritualidade. Conhecido por sua evangelização acolhedora, o padre promete transformar o Centro da cidade em um oásis de fé e união, marcando um momento inesquecível de renovação para toda a comunidade.

Praça da Estação - Rua Rubens Siqueira Maia, 608 - 794 - Coronel Fabriciano





