Como é acompanhar o padre Reginaldo Manzotti em viagem pela Europa

E quando ela menos esperava, o milagre surgiu. Sentada nos fundos do ônibus que levaria os peregrinos da cidade portuguesa de Fátima para o aeroporto de Lisboa, rumo à Roma, a curitibana Sirlei Massmann estava revoltada: “um absurdo o que fizeram com a gente. Eu decidi vir à esta viagem com o padre Reginaldo Manzotti por causa da visita à Fátima . O atraso do voo da TAP, na saída do Brasil, me impediu de realizar meu sonho. Não aceito e queria desistir e nem estar aqui”. Calmamente, decidi interferir no desabafo que começou a contaminar a todos e disse a ela: “estamos apenas no segundo dia de uma viagem de duas semanas. Teremos muitas emoções, lugares lindos nos esperando. Não deixe a mágoa tocar seu coração e espere o que virá pela frente”.







Três dias após esse episódio, bem em frente ao Coliseu de Roma, Sirlei, já com o semblante alegre virou pra mim e disse: "fui tocada pelas palavras do Padre Reginaldo e recebi um milagre. Me sinto curada e agradeço por estar aqui”. A curitibana, de acordo com as palavras dela, “nem deveria estar na viagem”. Com dores crônicas na coluna, os médicos não recomendaram que ela encarasse uma viagem tão exaustiva. Mas como outras centenas de peregrinos, ela confiou na fé e na cura do corpo e da alma.

Brasileiros foram ver de perto o novo Papa Leão XIV, na missa dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano





Na viagem de renovação, histórias de superação eram contadas ao longo do trajeto de 13 dias por Fátima (Portugal), Vaticano, Roma, Florença, Verona e Milão (na Itália); Lucerna e Zurique (na Suíça) e Dijon e Paris (na França). Entre uma missa e outra em templos Marianos, Padre Reginaldo Manzotti era o guia espiritual de fiéis que absorviam a homilia como alimento para a alma. Alguns, foram em busca de autoconhecimento, muitos, em busca de cura, outros, para aliviar a perda de um ente querido que se foi. A viagem foi reconciliadora, aproximou casais, estreitou laços familiares e renovou a fé em Maria, mãe de Jesus.

Tocado pelo Espírito Santo

Catedral de Santa Maria del Fiore, conhecida como Duomo de Florença, é uma das maiores igrejas do mundo e um ícone do Renascimento Carlos Altman/EM

Em junho deste ano, o Padre Reginaldo Manzotti, um dos mais carismáticos evangelizadores da Igreja Católica no Brasil, guiou um grupo de 200 fiéis brasileiros em uma jornada espiritual inesquecível por destinos icônicos da Europa. A peregrinação, que incluiu visitas a Fátima (Portugal), Vaticano (Itália), Lucerna (Suíça) e Paris (França), coincidiu com a celebração do Pentecostes em templos marianos, reforçando o apelo do turismo religioso como uma forma poderosa de renovação da fé. Com seu carisma inigualável e poder de oratória, o padre transformou missas em momentos de profunda emoção, onde muitos participantes relataram se sentir tocados pelo poder do Espírito Santo.





A viagem, organizada como parte das missões internacionais do Padre Manzotti, começou no dia 3 de junho e se estendeu até o dia 16, permitindo que os peregrinos vivenciassem uma imersão espiritual em santuários dedicados à Virgem Maria. Em Fátima, o grupo participou de uma Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, um dos pontos altos do roteiro.

Já no Vaticano, a procissão jubilar marcou a celebração do Pentecostes, com rituais que evocam a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Em Lucerna e Paris, os fiéis exploraram locais de devoção mariana, como capelas e basílicas históricas, combinando oração com reflexões sobre a fé em meio a paisagens europeias encantadoras. "Foi uma experiência transformadora. O Padre Manzotti tem um dom único de conectar as pessoas com o divino", relatou a mineira Marciana Alvarenga, de 83 anos, ecoando o sentimento geral do grupo.

A mineira Marciana Alvarenga, de Nova Era, levou a filhas Claudinéia e Margareth na viagem à Europa Carlos Altman/EM

Padre viajante





Nascido em 25 de abril de 1969, em Paraíso do Norte (Paraná), Reginaldo Aparecido Manzotti foi ordenado sacerdote em 1995 e rapidamente se destacou por sua abordagem inovadora na evangelização. Como pároco do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe em Curitiba, ele combina funções religiosas com talentos artísticos: é escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV.

Sua presença midiática, com programas que alcançam milhões de espectadores, o torna uma figura influente, frequentemente comparada a um "pregador e influencer" que arrasta multidões. Essa capacidade de mobilização é evidente em suas excursões mundiais, que vão além de simples viagens turísticas, tornando-se verdadeiras missões de fé.





O turismo religioso, aliás, tem ganhado força no Brasil, com o país se posicionando como um dos maiores emissores de peregrinos para a Europa. Anualmente, mais de 150 mil brasileiros viajam para santuários europeus, como o Vaticano, Fátima e outros destinos marianos, buscando não apenas lazer, mas autoconhecimento, introspecção e fortalecimento espiritual. Roteiros como o promovido pelo Padre Manzotti integram espiritualidade, cultura e hospitalidade, alinhando-se a projetos internacionais como o "Sacred Horizons", que une destinos da Europa para promover o turismo de fé. No contexto brasileiro, cidades como Aparecida (SP) e Juazeiro do Norte (CE) são referências nacionais, mas as peregrinações internacionais ampliam horizontes, conectando fiéis com as raízes do cristianismo.





A Catedral de Milão (Duomo di Milano) é um dos mais impressionantes templos góticos do mundo Carlos Altman/EM

O que diferencia as excursões do Padre Manzotti é sua habilidade em reunir "fãs" – um termo que ele próprio usa para descrever os devotos que o seguem. Com mais de 710 mil seguidores no X (antigo Twitter), ele promove viagens que esgotam vagas rapidamente, como a peregrinação à Turquia e Grécia, ou roteiros para a Terra Santa e outros santuários. Em 2025, além da jornada de Pentecostes, ele liderou grupos para locais como Éfeso e Atenas, percorrendo os caminhos de São Paulo, com dias intensos de oração e encontros espirituais. "Essas peregrinações não são apenas viagens; são reencontros com Deus", afirmou o padre em uma postagem recente.





Em um mundo cada vez mais secularizado, figuras como o Padre Manzotti provam que a fé pode ser vivida de forma dinâmica e coletiva. Suas excursões não só impulsionam o turismo religioso, mas também fortalecem comunidades de fiéis ao redor do globo, inspirando milhares a embarcar em jornadas de transformação pessoal. Para os que participaram da peregrinação de junho de 2025, a experiência permanece como um testemunho vivo do poder do Espírito Santo, guiado pelo carisma de um sacerdote brasileiro que continua a inovar na evangelização.