Caminhos da fé movimentam o turismo religioso no Brasil

De joelhos, com olhos direcionados aos céus, o peregrino atravessa a Passarela da Fé. Ao seu lado, uma mulher que aparenta ser a mãe, reza o terço enquanto lágrimas espalham pelo rosto. Mais à frente, a cena se repete. Em uma única tarde, presenciei mais de 20 pessoas seguindo o mesmo caminho. No trajeto, os pagadores de promessas, com os joelhos protegidos por uma pequena peça de pano, estavam em paz. A serenidade estampada em seus rostos era fruto de uma graça. Talvez, mais um milagre dedicado a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Fiéis pagam promessas e, de joelhos, atravessam os 390 de extensão da Passarela da Fé (foto: Carlos Altman/EM/D.A PRESS)

No final de julho, caravanas de fiéis de todo o país foram até Aparecida para agradecer, reforçar a fé em Maria ou pedir uma graça. Aos milhares, eles chegavam de ônibus, carro, moto, bikes, cavalos e muitos, a pé – esses, romeiros que caminham por quilômetros, sempre em grupo, vindos de cidades ou estados vizinhos. Dentro do gigantesco santuário, importante símbolo da fé católica no Brasil, uma atmosfera de aconchego e paz envolve os presentes. Não há como negar a energia que o lugar oferece aos visitantes. É um lugar de esperança e de milagres, onde os fiéis podem encontrar conforto e acolhimento.

Santuário de Aparecida espera receber um público este ano de mais de 12 milhões de visitantes na festa de 12 de outubro (foto: Carlos Altman/EM/D.A PRESS)

“Precisava estar aqui para agradecer a cura. Meu marido pegou COVID no final do ano passado. Foram dias e noites de medos e incertezas. A doença para ele só não foi mais grave por conta das vacinas que tomou e de muita reza e pedidos que fiz para Nossa Senhora Aparecida. Clamei para que ele saísse bem, que não tivesse sequelas e, graças à Maria, fomos atendidos! Tarcísio está bem. Estamos aqui para agradecer essa dádiva divina. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por cobrir com seu manto sagrado e proporcionar a cura que tanto pedi”, se emociona a aposentada Marciana Alvarenga, moradora de Nova Era, em Minas Gerais, que saiu junto com o marido, Tarcísio, em caravana, com outros 90 moradores, para estar no local sagrado de devoção e fé em São Paulo.

No final de julho, o casal Tarcísio e Marciana Alvarenga saiu da cidade mineira de Nova Era rumo ao santuário de Aparecida. Lá, agradeceram a batalha contra a covid-19 (foto: Carlos Altman/EM/D.A PRESS)





Retomada O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado em Aparecida, é o maior santuário mariano do mundo. Atraídos pela fé, milhões de fiéis visitam o santuário todos os anos, tornando-o um dos principais destinos turísticos do Brasil. De acordo com a diretoria do santuário, cerca de 8 milhões de turistas visitaram o local em 2022. Este número é inferior ao registado em anos anteriores, devido à pandemia de COVID-19. Em 2019, o Santuário de Aparecida bateu recorde de público com quase 12 milhões de visitantes. O aumento no número de visitantes é um reflexo da crescente popularidade do santuário como um destino turístico religioso.





História da fé A história do santuário começa em 1717, quando três pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul. A imagem, que estava em um tronco de madeira, foi levada para a Igreja Matriz de São Geraldo de Guaratinguetá, mas logo começou a atrair peregrinos de todo o Brasil.

Em 1865, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina do Brasil visitaram o santuário e doaram uma coroa de ouro para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A coroa foi colocada sobre a cabeça da imagem em uma cerimônia solene, que contou com a presença de milhares de fiéis.

Em 1955, o papa Pio XII elevou o santuário à categoria de basílica menor. Em 1980, o papa João Paulo II visitou o santuário e realizou uma missa para mais de 3 milhões de pessoas.

Hoje, o santuário é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Todos os anos, milhões de fiéis visitam o santuário para rezar, agradecer e pedir graças a Nossa Senhora Aparecida. O santuário também é um importante centro de peregrinação para os católicos do mundo inteiro.

Além da fé e da devoção, o santuário também é um importante centro de turismo religioso. O santuário oferece uma série de atividades para os visitantes, como missas, novenas, procissões, shows e palestras. O santuário também abriga um museu e um aquário.





oportunidades As caravanas de fiéis são um fenômeno comum no santuário de Aparecida. Todos os anos, milhares de pessoas viajam em grupos para visitar o santuário. As excursões são organizadas por igrejas, escolas, associações e grupos de amigos.

Os encontros de fiéis são uma oportunidade para os participantes compartilharem sua fé e sua devoção a Nossa Senhora Aparecida. As caravanas também são uma oportunidade para os participantes conhecerem outras pessoas e fazerem novas amizades.