Há muitas frases e denominações conhecidas sobre Roma: “Quem tem boca vai a Roma”, “Roma, Cidade Eterna”; “Todos os Caminhos Levam a Roma”, “É bom se perder em Roma”, “A Cidade das Sete Colinas”, “Museu a Céu Aberto”, “Roma é Amor ao contrário”... Todas são lógicas e encantadoras, menos a última, que me incomoda. Claro que sei que a frase se refere ao palíndromo, que é a coincidência da palavra que se lê igual da esquerda para a direita e da direita à esquerda. Mesmo assim, não é correto. Penso nisso depois de guardar as malas no quarto do hotel em que estamos, enquanto dou uma ajeitada no visual antes de – que maravilhosa sensação - sair pela primeira vez à rua para descobrir uma nova – ainda que antiga – cidade.



Assim como quem vejo à minha frente, no espelho, sou eu e não o contrário de mim, Roma e Amor são uma coisa só. Roma é amor em estado puro, pleno, perfeito. Mal chegamos aqui e estamos, eu e minha esposa, a repórter fotográfica Maria Pereira Gontow, apaixonados pela cidade.

Já que descarto uma das frases, que tal criar ou apropriar-me de outra: “Quem tem pernas vai a Roma!” Antes de mesmo de chegar decidimos que ficaríamos hospedados na área do Centro Histórico – no coração da cidade – e que procuraremos fazer praticamente tudo a pé. Sem radicalismo, claro, que o turista tem o direito de mudar de planos de acordo com rumo os desejos e acontecimentos.

O que visitar na Cidade Eterna



Subir as escadarias da Piazza Spagna é de tirar o fôlego. Vale pela vista Maria Gontow/Esp.EM

Dizer que é bom demais se perder em qualquer cidade é quase um lugar comum no turismo. Mas em Roma faz todo o sentido, já que ao se perder a gente sempre encontra um lugar icônico. Como é emocionante andar pelas ruas estreitas e repente se descobrir em frente à linda e icônica Piazza di Spagna. Ali, do lado oposto às escadarias, começa a via dei Condotti onde se passa por algumas das mais famosas e cobiçadas marcas do mundo, além de cafés e docerias clássicos e deliciosos, como o Antico Caffe Greco.

Também ali pertinho está a Piazza Navona, de estilo barroco, situada onde antes estava o estádio Domiciano, com cerca de 30 mil lugares. Foi construída a pedido do papa Inocêncio X. Hoje mescla cultura e história com modernidade. Destaque para suas esculturas, três fontes (a Fontana dei Quattro Fiumi, Fontana del Moro e Fontana del Nettuno), construções imponentes (como o Palácio Pamphilj, onde está situada a embaixada brasileira) e também cafés e restaurantes. Não é, de modo geral, o melhor dos lugares para quem procura alta gastronomia. Mas poucos lugares são tão incrivelmente belos e inesquecíveis para pedir um drinque (nós optamos pelo Aperol), sorvete, café ou mesmo um petisco e passar o final de tarde. Outro caminho leva ao Pantheon (Panteão de Agripa), o mais conservado do Império Romano, com cerca de 1.900 anos, impressionante também por sua cúpula com 43 metros de diâmetro e uma abertura ao centro por onde entra a luz.

Fonte da paixão

Icônica fonte foi cenário para o filme "La Dolce Vita" com a bela Anita Ekberg e Marcello Mastroiani Maria Gontow/Esp.EM

Com seus 26 metros de altura por 20 de largura, a Fontana di Trevi é a maior fonte da Cidade Eterna. Inaugurada em 1762, faz parte das fachadas do Palazzo Poli e foi projetada por Nicola Salvi. Os melhores horários para quem busca quietude, sem disputar espaço com outros turistas, é de madrugada ou nas primeiras horas da manhã. Preferimos ir no horário normal. Mesmo que estejamos na Europa, sempre é mais tenso andar com celular, dinheiro e documentos em uma cidade grande e deserta. Com calma, mesmo com o local cheio de gente, dá para se aproximar, sentar para admirá-la. Não entre na água como Anita Ekberg e Marcello Mastroiani em “La Dolce Vita, de Federico Fellini”. Mas dá para fazer fotos do local e também algumas selfies, eternizando a alegria de se visitar uma cidade tão linda e, talvez, ao lado de quem amamos. Diz a lenda que quem jogar uma moeda de costas para a fonte terá sorte e voltará a visitar a cidade. Vale a pena o ritual. Mas se você está em Roma, já é um sortudo!

Arena histórica

Museu do Coliseu, com quase 2 mil anos tem muita história de glória e horror Maria Gontow/Esp.EM

Não é tão próximo do Centro Histórico, mas dá para chegar em uma hora de caminhada. É incrível olhar, de fora e de dentro, o Coliseu, monumental estádio, de 57 metros de altura e quase dois mil anos de história. A antiga arena foi utilizada para sangrentas lutas e batalhas. Dá para imaginar a multidão – povo, nobres, senadores – gritando extasiada, pelo grande espetáculo. Calcula-se que 70 mil pessoas podiam estar presentes simultaneamente. Algumas estimativas dizem que ali morreram 500 mil pessoas, entre gladiadores, cidadãos romanos condenados, estrangeiros e escravos e um milhão de animais.. O poder de Roma deixou marcas para a eternidade, mas explorou e massacrou milhões de pessoas e animais. Dá vontade de aplaudir! Mas, a gente também imagina e sente o terror das pessoas e dos animais aprisionados nas galerias que ficavam abaixo da arena, enquanto ouviam os gritos de pavor e dor de quem era estraçalhado. Nesse caso, quem tem boca “vaia Roma”! No passeio ao Coliseu é possível comprar ingressos que incluem o Monte Palatino e o Fórum Romano, centro da vida romana imperial e republicana, onde ficavam os prédios públicos e religiosos, e espaços para as famosas discussões, debates e discursos.

Templo de cultura e fé



Basílica de São Pedro, ícone renascentista e templo de fé para o católicos, foi construída em 1506 Maria Gontow/Esp.EM

Com 23 mil metros quadrados, A Basílica de São Pedro é o principal templo do Catolicismo do mundo. Vale também subir pela escada na cúpula e se encantar com a vista da cidade, a 136 metros de altura. Depois de apreciar na Praça de São Pedro, as colunas. sua beleza e imponência, procure por uma obra surpreendente e nem tão conhecida: “Angels Unawares”, escultura de um barco com refugiados e migrantes de mundo, de diferentes etnias, países e religiões de Timothy Schmalz. A obra encanta e nos convoca à empatia. Em nossa leitura, transmite a mensagem que fé e a crença em Deus deveria nos aproximar de todos os seres humanos.

Para quem aprecia a arte, o Museu do Vaticano é programa para o dia inteiro. Tem um acervo impressionante, que é dividido em muitas áreas, onde é possível apreciar desde peças egípcias, etruscas, gregas e romanas a obras de gênios como Giotto e da Vinci e, claro, a Capela Sistina, maravilha da criação feita por Michelangelo, ainda que muitas vezes o excesso de gente, funcionários pedindo pressa e guias falando alto possam prejudicar um pouco a experiência sublime.

O Vaticano é uma cidade-estado, o menor país do mundo. Para um programa completo (visitar os Museus Vaticanos, a Praça de São Pedro e a Basílica de São Pedro), lembre-se de que os museus fecham aos domingos, com exceção do último de cada mês. Além de comprar antes os ingressos, vale mais uma dica: chegar cedo, se possível antes das 9h. Aliás, a dica de comprar ingressos antes vale para a maioria das atrações turistas de Roma. Na capital italiana, muitas vezes as filas também parecem eternas...

Quem tem boca vai a Roma



Há em Roma opções gastronômicas para todos os gostos, estilos, propostas e bolsos. Muitas vezes a escolha passa pelo charme. Em outras, pela alta gastronomia. Ou pelas mesas estarem situadas em frente a um prédio icônico. Na capital italiana existem muitos lugares com vista inesquecível, como o Terazza Panoramica (restaurante italiano com um toque internacional – Via dei Bastioni, 1), pertinho do Vaticano. No charmoso bairro Trastevere, situado às margens do rio Tibre, há bares, restaurantes (como o Enzo dal 29 e o Taverna Trilussa) monumentos, igrejas antigas e comércio. Vale demais passear pelo bairro e também percorrer as margens do Tibre.

Onde ficar

Palazzo Ripetta – em uma das mais antigas e tradicionais ruas do centro histórico de Roma, a Via di Ripetta, 231, fica o Palazzo Ripetta. O antigo quatro estrelas deu lugar, há um ano, a um hotel sofisticado, cinco estrelas, que une tradição e charme ao conforto, requinte e modernidade. Hoje possui 78 quartos e luxuosas suítes em um prédio construído pela primeira vez no século 17, como um Conservatório liderado por freiras. Palazzo Ripetta

Café da manhã no Hotel de Russie Roma. Sabor e requinte em frente ao jardim secreto Maria Gontow/Esp.EM

O Hotel de Russie, do grupo Rocco Forte Hotel, inaugurado em 2000, está situado ao longo da elegante Via del Babuino, 9, meio do caminho entre duas das mais famosas e icônicas praças de Roma – a já citada a Piazza di Spagna e a bela Piazza del Popolo. É excepcional em todos os sentidos. Um dos destaques é o seu “Secret Garden”. www.roccofortehotels.com