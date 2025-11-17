Adeus carimbo, olá biometria: a Europa te reconhece pelo rosto ou dedos

Um vídeo curto e direto no Instagram tem chamado a atenção de viajantes brasileiros e de todo o mundo: em poucos segundos, o influenciador de viagens Caio Beghini, do perfil @begspelomundo, explica como o novo Sistema de Entrada e Saída (EES, na sigla em inglês) está mudando a forma como entramos na Europa. Postado recentemente, o reel acumula visualizações ao alertar sobre o fim dos carimbos manuais nos passaportes e a adoção de registros biométricos nos países do Espaço Schengen.

"Desde o dia 12 de outubro, começou a implantação do EES", diz Beghini no vídeo, destacando fotos faciais, impressões digitais e quatro perguntas obrigatórias antes da imigração. Mas o que isso significa na prática para quem planeja uma viagem à União Europeia (UE) em 2025 e além? Vamos mergulhar nos detalhes.

O que é o EES e por que ele foi criado?

O Entry/Exit System (EES) é uma iniciativa da UE para modernizar os controles de fronteira externa do Espaço Schengen, que inclui 29 países europeus, como Alemanha, França, Itália, Espanha e Países Baixos – mas não o Reino Unido ou Irlanda. Lançado oficialmente em 12 de outubro de 2025, o sistema substitui os antigos carimbos de passaporte por um registro digital automatizado, focado em viajantes de fora da UE que não precisam de visto para estadias curtas (até 90 dias em um período de 180).

O objetivo principal? Combater a imigração irregular e monitorar superestadias. Antes, os carimbos eram imprecisos e propensos a erros humanos. Agora, o EES cria um banco de dados centralizado com informações como nome, tipo de documento de viagem, biometria (imagem facial e impressões digitais de quatro dedos), data e local de entrada e saída. Isso permite que as autoridades verifiquem automaticamente se um turista respeitou o limite de 90 dias, reduzindo fraudes e facilitando a gestão de fluxos migratórios.

Como explica o site oficial da UE, o sistema é aplicado a todos os não europeus em fronteiras terrestres, marítimas e aéreas, e sua implementação é gradual ao longo de seis meses, até abril de 2026. Nem todos os aeroportos estão operando o EES ainda – por exemplo, em Roma e Amsterdã, testes iniciais começaram imediatamente após o lançamento, mas filas extras são comuns nos pontos de transição.

Como funciona na prática?

Baseado no reel de Beghini e em relatos iniciais de viajantes, o processo é simples, mas exige paciência na primeira vez. Aqui vai um guia rápido:

1. Registro inicial (Primeira Entrada): Ao chegar, você escaneia o passaporte em quiosques self-service. Uma câmera captura sua foto facial, e um scanner digitaliza as impressões digitais. Em seguida, responde a quatro perguntas básicas: motivo da viagem, duração da estadia, endereço na Europa e se possui seguro viagem.





2. Entradas subsequentes: Basta escanear o passaporte – o sistema compara com os dados biométricos armazenados, confirmando identidade em segundos, sem necessidade de fila para imigração manual.

3. Saída: Mesma coisa na volta: escaneie e pronto. O EES calcula automaticamente os dias passados na zona Schengen, alertando se houver risco de overstay.

O influenciador alerta: "É bom já saber o que te espera quando o sistema estiver ativo, inclusive pra evitar filas e surpresas na chegada!" De fato, em aeroportos como o de Paris-Charles de Gaulle, relatos iniciais apontam para atrasos de até 30 minutos extras nos primeiros dias de operação. A Comissão Europeia estima que, a longo prazo, o EES agilize os controles em 30-50%, mas a fase de rollout pode ser caótica.

Impactos para viajantes brasileiros e o mundo

Para brasileiros, que viajam sem visto para o Schengen, o EES é uma novidade bem-vinda – ou não, dependendo do ponto de vista. Sem carimbos, o passaporte dura mais, e o risco de erros humanos diminui. No entanto, a coleta de biometria levanta debates sobre privacidade: dados são armazenados por três anos (ou cinco em casos de alertas de overstay), acessíveis apenas por autoridades de fronteira. Organizações como a ABTA (Associação de Agências de Viagens do Reino Unido) destacam que o sistema fortalece a segurança, mas recomendam aos turistas checar atualizações em sites oficiais.

E não para por aí: o EES é o primeiro passo para o ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), previsto para meados de 2026. Diferente do EES, o ETIAS exige uma autorização prévia online (custa €7, válida por três anos) para entrar na UE, com análise de riscos baseada em dados de segurança. Juntos, esses sistemas criam uma "fronteira digital" mais rigorosa, alinhada à agenda de segurança pós-pandemia e migração.

Dicas para evitar surpresas

Prepare-se com antecedência: Baixe o app oficial da UE ou verifique o site travel-europe.europa.eu para mapas de aeroportos com EES ativo.

Documentos em ia: Passaporte válido por pelo menos três meses após a saída da UE, e seguro viagem obrigatório.

Tempo extra: Planeje 15-45 minutos a mais para imigração na chegada.

Acompanhe atualizações: Siga perfis como @begspelomundo no Instagram para relatos reais de viajantes.

Em resumo, o EES marca o fim de uma era analógica nas fronteiras europeias, prometendo eficiência, mas exigindo adaptação. Como bem resumiu Beghini em seu reel: "Salva esse vídeo e compartilhe com quem vai pra Europa nos próximos meses". Se você está planejando uma escapada para o Velho Continente, agora é a hora de se informar – a Europa digital chegou para ficar.