O que os brasileiros mais temem na hora de viajar para o exterior?

Ei, viajante! Antes de embarcar em uma viagem internacional, quero te dar algumas dicas para garantir que sua viagem seja tranquila e para alertar sobre os riscos de perder o passaporte – um perrengue que ninguém quer enfrentar. Vamos lá?



Dicas para se preparar antes da viagem:



1. Faça cópias do passaporte: Tire cópias físicas e digitais do seu passaporte (página com foto e dados). Guarde uma cópia em um lugar separado do original, como na mala, e salve outra no seu e-mail ou em um app seguro. Isso facilita muito na hora de resolver qualquer problema.



2. Conheça a embaixada ou consulado: Pesquise o endereço e contato da embaixada ou consulado do Brasil no país que você vai visitar. Anote essas informações em um lugar fácil de acessar (no celular ou em um caderno).



3. Tenha um seguro viagem: Um bom seguro pode te ajudar com orientações e até custos caso algo dê errado, como a perda do passaporte.



4. Guarde o passaporte com segurança: Use uma doleira (pochete de viagem) ou um cofre no hotel para guardar seu passaporte quando não precisar carregá-lo. Evite andar com ele desnecessariamente.

5. Anote contatos de emergência: Tenha à mão o telefone de alguém de confiança no Brasil que possa te ajudar a coordenar algo, caso precise.

E a perda do passaporte é o maior tormento de acordo com uma pesquisa* recente da Booking.com — uma das maiores plataformas de reservas de hotéis, aluguel de temporada, atrações e outros serviços de turismo. O levantamento apontou que os brasileiros têm uma lista bem definida do que mais temem e dos perrengues mais memoráveis que já viveram longe de casa. Pois viajar pode render histórias tão inusitadas que parecem ter saído de um roteiro de comédia.

Problemas de viagem mais temidos pelos brasileiros:

Perder o passaporte ou documentos - 83%

Não ter a documentação correta para viajar - 77%

Extravio de bagagem - 76%

Cancelamento de voo - 72%

Fazer uma reserva errada - 68%

Perder o traslado do aeroporto à acomodação - 51%

Atraso de voo - 37%

Chuva inesperada durante a viagem - 33%

Traslado atrasado - 32%

Entre os maiores problemas que podem estragar uma viagem, perder o passaporte ou documentos lidera com folga (83%). O risco de não ter a documentação correta para viajar (77%) e o extravio de bagagem (76%) também figuram no topo da lista. As mulheres demonstram maior preocupação com a perda da mala (81% contra 71% entre os homens). Já entre os viajantes com mais de 65 anos, a cautela com as bagagens é ainda maior (86%), enquanto quem tem entre 55 e 64 anos lidera o receio de perder passaportes e documentos (89%).

O cancelamento de voos aparece logo depois (72%), seguido por fazer uma reserva errada (68%) — e aqui, mulheres novamente se destacam, com 74% considerando esse um grande problema. Situações como perder o traslado do aeroporto à acomodação (51%), atraso de voo (37%) e chuva inesperada durante a viagem (33%) são mais toleradas, mas ainda assim incomodam. Por fim, um em cada três (32%) brasileiros consideram traslados atrasados um grande problema nas viagens.

Top perrengues dos viajantes brasileiros:

Perder a hora do passeio - 19%

Pedir comida por gestos e receber o prato errado - 9%

Entrar no carro ou transfer errado - 8%

Entrar no quarto de hotel errado - 8%

Dormir no transporte público e passar do ponto - 7%

Além dos medos, a pesquisa explorou os momentos mais embaraçosos que já aconteceram durante viagens. O campeão, com 19% dos brasileiros, é perder a hora do passeio e chegar correndo enquanto todos esperam – situação ainda mais comum entre viajantes de 45 a 54 anos (24%). Em seguida, aparecem tentar pedir comida por gestos e acabar recebendo algo completamente diferente (9%); subir no carro ou transfer errado (8%), com índice maior entre jovens de 18 a 24 anos (11%); entrar no quarto de hotel errado (também 8%), com pico entre viajantes de 55 a 64 anos (12%); e dormir no transporte público e passar do ponto (7%), especialmente entre jovens de 18 a 24 anos (11%).

“O que a pesquisa mostra é que, por mais que a gente planeje, sempre há espaço para o improviso – seja aquele frio na barriga de perder documentos ou o constrangimento de entrar no quarto errado. O importante é manter o bom humor e aproveitar a experiência”, comenta Nelson Benavides, Gerente Regional da Booking.com no Brasil.

Riscos de perder o passaporte e como lidar com eles



Perder o passaporte no exterior é um baita transtorno, mas com calma e preparação, você pode minimizar o impacto. Aqui vão os principais problemas que podem surgir e como enfrentá-los:

Impossibilidade de viajar: Sem passaporte, você não consegue embarcar em voos internacionais ou cruzar fronteiras. Algumas hospedagens também podem recusar check-in.

Solução: Vá o mais rápido possível à embaixada ou consulado do Brasil. Eles podem emitir um documento emergencial, como o Autorização de Retorno ao Brasil (ARB), para você voltar para casa.



Burocracia e tempo perdido: Conseguir um novo passaporte ou documento substituto exige preencher formulários, apresentar documentos (como cópias ou boletim de ocorrência) e, às vezes, esperar alguns dias. Isso pode bagunçar seu itinerário.

Solução: Tenha as cópias do passaporte e um documento secundário (como RG ou carteira de motorista) para agilizar o processo.



Custos extras: Taxas consulares, passagens remarcadas e até hospedagem adicional podem pesar no bolso. Solução: Mantenha uma reserva financeira para emergências e verifique se seu seguro viagem cobre esses gastos.



Estresse e insegurança: Ficar sem passaporte em um país estranho, ainda mais com barreiras de idioma, pode ser assustador. Solução: Mantenha a calma, contate a embaixada e peça ajuda. Se possível, tenha um cartão de crédito ou dinheiro reserva para imprevistos.



Risco de roubo de identidade: Se o passaporte cair em mãos erradas, pode ser usado de forma indevida. Solução: Registre um boletim de ocorrência na polícia local e informe a embaixada sobre a perda.

Dica de ouro: Antes de sair do hotel ou do local onde está hospedado, confira sempre se o passaporte está com você ou guardado em segurança. E, se o pior acontecer, não entre em pânico! A embaixada brasileira está lá para te ajudar, e com organização, você vai resolver tudo.







Sobre a pesquisa

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 4.000 entrevistados da Argentina, Brasil, Colômbia e México. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem nos próximos 12 meses. A pesquisa foi feita on-line em maio e junho de 2025.