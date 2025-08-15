Casal perde viagem para Porto Rico e diz que foi enganado pelo ChatGPT

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O casal de influenciadores espanhóis Mery Caldass e Alejandro Cid planejaram uma viagem dos sonhos para Porto Rico. Além de conhecer o país, eles também iam ao show de Bad Bunny. Com tudo pronto para a viagem, eles descobriram, já no aeroporto, que não poderiam embarcar, uma vez que não tinham uma autorização para isso.

Frustrada, Mery registrou o momento em vídeo. A influenciadora detalhou que o culpado pelo erro era o ChatGPT, que não alertou sobre a necessidade do documento de autorização. “Olha, eu sempre pesquiso bastante, mas perguntei ao ChatGPT e eles disseram que não”, explicou entre lágrimas.

O problema é que, segundo informações oficiais, cidadãos espanhóis realmente não precisam de visto, mas necessitam de um Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem (ESTA). Justamente a informação que não foi confirmada pelo casal antes da viagem.

Além do desabafo sobre o visto, Caldass acusou o ChatGPT de guardar rancor. “Não confio mais nele porque às vezes ele insulta. Eu o chamo de canalha. ‘Você é inútil, mas me informe bem’… essa é a vingança dele”, afirmou.

Apesar do momento de frustração, muitos usuários aplaudiram sua capacidade de rir da própria situação. Outros, menos compreensivos, fizeram comentários crítico. “Bem, seleção natural, eu acho”, disse um perfil.

“Se você vai fazer uma viagem transoceânica e coloca todos os seus conselhos no ChatGPT, pouca coisa aconteceu com você”, escreveu outro. “Mas quem confia no ChatGPT para esse tipo de situação?”, questionou um terceiro.

Alguns defensores da IA lembraram que o erro pode ter sido apenas uma pergunta mal formulada. “O casal nunca questionou sobre o ESTA, apenas sobre o visto”, defendeu um internauta.

Felizmente, Caldass e Cid conseguiram emitir o documento. Depois, eles puderam embarcar e chegar à ilha para assistir aoshow de Bad Bunny, um de seus artistas favoritos.

