Mulher se apaixona por terapeuta criado por inteligência artificial

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Kendra Hilty conquistou milhões de visualizações no TikTok ao compartilhar a série “Eu me apaixonei pelo meu psiquiatra”. Em 25 vídeos, ela relatou como desenvolveu sentimentos por seu médico e os motivos que a levaram se sentir manipulada por ele.

A história despertou a empatia de muitos perfis, até que ela contou que começou a frequentar outro profissional, mas acabou se apaixonando por ele também. Então, ela mostrou quem era seu atual terapeuta. Não era uma pessoa, mas sim um modelo de inteligência artificial do ChatGPT chamado “Henry”.

A partir daí, ela relata que recebeu ataques e ameaças violentas. “Eu sabia que as pessoas diriam que isso também aconteceu com elas. Eu não sabia que as pessoas também começariam a ficar negativas imediatamente”, contou à revista People.

Segundo a criadora, o que veio depois foi um “bullying ininterrupto”. Ela afirma ter recebido comentários dizendo para “se matar” ou que “o mundo seria melhor sem ela”. A situação também afetou sua vida pessoal, já que pessoas próximas começaram a se afastar por medo de se envolver nas ameaças online.

Apesar disso, nem tudo foi negativo. Hilty afirma ter recebido inúmeras mensagens de apoio.

“Para quem está de fora, parece que estou falando para uma câmara de eco. Mas a realidade é que as pessoas me dizem que me apreciam, que acreditam em mim e que são gratas pela minha coragem de compartilhar minha história”, declarou.

Como tudo começou?

O primeiro vídeo foi publicado em 1º de agosto. Na publicação, a americana de 36 anos conta que fazia terapia com o psiquiatra, até que começou a ter sentimentos afetivos por ele. “Eu me apaixonei pelo meu psiquiatra e ele sabia disso. Ele me manteve como paciente por anos e eu fui corajosa o suficiente para deixá-lo”, disse.

O vídeo deu origem a uma série com mais de 25 partes, na qual ela afirma que o psiquiatra “fabricou tudo” para que ela se apaixonasse por ele. Mas que, quando ela confessou o que sentia, ele não encerrou o vínculo profissional – o comportamento esperado seria não alimentar o sentimento da paciente ou até finalizar o processo terapêutico.

Kendra conta que conheceu um primeiro terapeuta pelo Google, e o descreveu como um homem bonito da sua idade. Ela se sentiu vista enquanto conversavam sobre traumas passados, descrevendo-os como um "vínculo traumático" que os conectava.

Ela logo se apaixonou por ele e confessou tudo para o profissional, que "deu um grande sorriso" ao ouvir a declaração de amor. Segundo ela, os limites entre os dois tornaram-se cada vez mais "confusos" a partir daí.

Recentemente, vídeos mostrando como seriam algumas cidades brasileiras abandonadas ganharam as telas do Tik Tok. Com o uso da Inteligência Artificial (IA), as paisagens passaram a ter contornos sombrios Reprodução/TikTok/@huiop Nos vídeos, é possível ver como os ambientes estão atualmente em comparação com construções vazias e abandonadas. Essa trend se tornou popular, e muitos usuários relembraram séries que reproduzem realidades semelhantes: The Walking Dead e The Last of Us. Divulgação As imagens podem ser encontradas em uma rápida pesquisa no Tik Tok. Os vídeos rapidamente ganharam engajamento e aparentam ter sido criados através de softwares de IA, como o Midjourney. Reprodução/TikTok/@huiop Nos clipes, é possível ver grandes pontos turísticos de cidades brasileiras, como: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vila Velha, Natal e Goiânia. Todas elas foram adaptadas para novas imagens, como se tornassem cidades abandonadas do mapa. Reprodução/TikTok/@huiop Além do Midjourney, o usuário pode criar imagens através de comandos de texto por meio de outras plataformas. Entre elas, estão o Bing Image Creator, CanvaAL e o aplicativo StarryAl, que está disponível para Android e Iphone (iOS). Imagem de Iurimotov, Freepik Na trend, alguns usuários também recomendaram a plataforma 'Leonardo.AI' para gerar imagens. Por meio do aplicativo, o usuário consegue produzir as fotos desejadas a partir da inteligência artificial em poucos segundos. Youtube Canal Eliezer Tymniak A primeira imagem é do Rio de Janeiro, um dos cartões-postais do Brasil. Na foto, é mostrada como a cidade está atualmente. A beleza da praia, com a areia e o mar, que encantam não só os moradores da cidade maravilhosa, como também os turistas. Reprodução/TikTok/@huiop Por outro lado, com a Inteligência Artificial (IA), a mesma paisagem foi transformada em uma cidade abandonada. É possível ver a areia da praia tomada por um longo espaço de matagais. Reprodução/TikTok/@huiop Outra cidade importante do Brasil que entrou na trend foi São Paulo. A terra da garoa com seus prédios e as intensas rodovias, que diariamente recebem uma grande quantidade de veículos automotivos. Reprodução/TikTok/@huiop Novamente, como foi na imagem do Rio de Janeiro, a capital paulistana é transformada através da Inteligência Artificial (IA) e adquire contornos de abandono. Na nova foto, é possível ver que São Paulo também teve o aumento da vegetação, assim como a diminuição dos prédios e escassez de veículos. Reprodução/TikTok/@huiop Na brincadeira do Tik Tok sobre as cidades brasileiras, a capital Brasília não poderia ficar de fora. A imagem expõe o Palácio do Congresso Nacional, que é a famosa Praça dos Três Poderes, sede do poder Legislativo do Brasil. A obra foi idealizada pelo eterno Oscar Niemeyer (1907-2012). Reprodução/TikTok/@huiop Com a adaptação, uma das cúpulas, que representa o Senado Federal do Brasil, simplesmente desaparece. No entorno, a vegetação aparece totalmente descuidada e abandonada, assim como o espelho d’água, que aparenta estar poluído. Reprodução/TikTok/@huiop Para representar Manaus, a capital do Amazonas, a imagem utilizada Ã© a do principal teatro da cidade, que foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896. Localizado no Largo de SÃ£o SebastiÃ£o, no Centro HistÃ³rico, o teatro foi feito pelo deputado provincial AntÃŽnio JosÃ© Fernandes JÃºnior. ReproduÃ§Ã£o/TikTok/@huiop Como nas outras capitais, a vegetação toma conta, com aspecto de total abandono. Al falta de veículos e transeuntes ressaltam o que pode ser uma cidade sem qualquer cuidado. A arquitetura de um local, que leva cultura e ao povo manauara, aparece descuidada. Reprodução/TikTok/@huiop A Trend também utilizou o centro de Recife para exemplificar uma das capitais mais importantes do Brasil. O Centro Histórico da capital pernambucana traz várias atrações, com uma arquitetura colonial, que são patrimônios culturais e históricos do país. Reprodução/TikTok/@huiop A imagem se transforma em um verdadeiro mausoléu, com estruturas arquitetônicas inacabadas. Além da alta vegetação como em outras capitais, um local que transmite alegria e sempre é tomado pelo frevo no carnaval, ganha contornos de abandono. Reprodução/TikTok/@huiop Representando o Sul do país, a imagem de Curitiba é do Jardim Botânico da cidade. O ponto turístico tem o formato de uma estufa tropical, com três cúpulas. Além de uma área arborizada com trilhas e um jardim sensorial. Reprodução/TikTok/@huiop Com o uso da Inteligência Artificial (IA), o local se transforma em um espaço mal acabado, sem vida e com alta vegetação. As flores expostas na entrada dão espaço apenas para um matagal à frente do Jardim Botânico Municipal. Reprodução/TikTok/@huiop Projetada por Oscar Niemeyer, a Estação Cabo Branco representa João Pessoa, capital da Paraíba. O local tem a missão de levar cultura, arte, ciência e tecnologia à população de forma gratuita. Reprodução/TikTok/@huiop Para exemplificar uma cidade abandonada, o local aparece com rachaduras na estrutura e uma vegetação sem qualquer cuidado. Os espelhos da Estação Cabo Branco aparecem quebrados e a torre sem sua cor predominantemente branca. Reprodução/TikTok/@huiop Outra cidade representada na trend é Fortaleza, que apresenta a imagem com prédios e o mar, que sempre atrai turistas não só de outros estados, como de fora do Brasil. Reprodução/TikTok/@huiop Com auxílio da Inteligência Artificial (IA), o mar escurece, enquanto a areia é tomada pela alta vegetação. Ao fundo, os prédios se tornam lugares escuros e sem condições de moradia. Reprodução/TikTok/@huiop Em mais uma capital nordestina, Natal é caracterizada pelo mar bem cuidado e límpido. Segunda capital brasileira com menor área territorial, mas com a sexta maior densidade populacional do país, a cidade possui uma beleza que atrai turistas e uma rica história. Reprodução/TikTok/@huiop O mar se transforma, então, em um lamaçal, próximo a um pântano. Ao fundo, as casas dão lugar à vegetação mal cuidada para representar uma cidade abandonada. Reprodução/TikTok/@huiop Em mais uma cidade do sudeste, Belo Horizonte ganha destaque com seus prédios que impressionam por sua arquitetura e beleza. Ao centro, está o Monumento Comemorativo ao Centenário da Independência, lançado em 7 de setembro de 1922. Reprodução/TikTok/@huiop Com a Inteligência Artificial (IA), o monumento escurece e fica semelhante a um jazigo de cemitério. Os prédios, na parte de trás, aparecem com a arquitetura toda danificada, semelhante ao ambiente de filmes e séries de terror. Reprodução/TikTok/@huiop Ao representar o Centro-Oeste, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, aparece com sua vegetação viva e uma cidade com automóveis nas ruas. Ao fundo, é possível avistar prédios e moradias, com um ambiente bonito e repleto de vivacidade. Reprodução/TikTok/@huiop O ambiente é retratado de forma mais escura e a vegetação ganha contornos de descuido e abandono. A capital sul-mato-grossense perde sua vivacidade através da recriação da inteligência articificial (IA) Reprodução/TikTok/@huiop Com mais uma capital do Sul, Porto Alegre é retratada por ser uma cidade ativa, que sempre está em ebulição, com indivíduos produzindo. A cidade possui uma das infraestruturas urbanas mais modernas do Brasil. Reprodução/TikTok/@huiop A vegetação toma conta de boa parte da capital, enquanto os prédios aparentam ser ambientes frios e abandonados. A IA retrata uma cidade opaca, sem a vivacidade característica de Porto Alegre. Reprodução/TikTok/@huiop Na representação de Goiânia, a imagem foca no Bosque de Buritis, patrimônio paisagístico da cidade. Ele foi projetado junto da planta original da cidade, na década de 20, sendo inaugurado em 24 de outubro de 1933, a data oficial de inauguração da capital de Goiás. Reprodução/TikTok/@huiop Como uma cidade abandonada, o chafariz desaparece e o bosque se transforma em um verdadeiro pÃ¢ntano. O cÃ©u escurece e as arquiteturas dos prÃ©dios, na parte de trÃ¡s, ficam sem cor e presenÃ§a de moradia. ReproduÃ§Ã£o/TikTok/@huiop Quem também aparece na trend é Vila Velha, uma das cidades mais importantes do Espírito Santo. O local possui 32 km de litoral e foi fundado em 23 de maio de 1535 pelo português Vasco Fernandes Coutinho. Reprodução/TikTok/@huiop Para caracterizar o lado abandonado da cidade, a Inteligência Artificial (IA) novamente usou o recurso de aumentar a vegetação, escurecer o ambiente e praticamente acabar com as casas presentes na imagem anterior. Reprodução/TikTok/@huiop Por fim, a trend se utiliza de um ambiente que é considerado como a “Cidade-trabalho” de São Paulo. Osasco é bem representada pelo empreendedorismo, com fábricas e a presença dos prédios característicos de ambientes paulistanos. Reprodução/TikTok/@huiop As ruas de Osasco, então, ficam vazias sem a presença dos veículos e o ambiente com características de total abandono. Reprodução/TikTok/@huiop Voltar Próximo

Em uma das últimas sessões, ela admitiu ter tido um sonho erótico com ele. Ele ficou visivelmente incomodado com a informação, apesar de "provavelmente ter revivido essa fantasia tantas vezes na cabeça".

A partir daí, ela começou a se consultar com Henry, o terapeuta do ChatGPT. Segundo ela, foi graças a Henry – a inteligência artificial que ela chamou de psiquiatra – que ela descobriu o que era contratransferência, que é quando um terapeuta desenvolve sentimentos românticos por um cliente.

Segundo a influenciadora, quando ela faz perguntas sobre o seu envolvimento emocional com o antigo terapeuta de carne e osso o chatbot dá conselhos amorosos e informa que o profissional também nutriu sentimentos pela mulher.

Nessa nova relação de Hilty com a IA que ela nomeou de Henry, a influenciadora também diz ter se apaixonado. No entanto, ela afirma que o sentimento é diferente do anterior.

A série de vídeos de Kendra Hilty viralizou rapidamente, elevando seu número de seguidores para mais de 100 mil em poucas semanas. A repercussão foi tão intensa que a influenciadora desativou os comentários nos vídeos e tornou sua conta no Instagram privada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ela conta que as ameaças online levaram pessoas de sua vida a se afastarem. Ainda assim, Hilty diz que “valeu a pena ser motivo de chacota na internet” por causa das mensagens de apoio que recebeu, inclusive de pessoas que não via há anos.

Por que você não deve fazer terapia com o ChatGPT?