Mulher se apaixona por terapeuta criado por inteligência artificial
Em 25 vídeos, influenciadora contou como se apaixonou por um profissional de saúde mental, e, depois, começou a nutrir sentimentos pelo modelo do ChatGPT
Kendra Hilty conquistou milhões de visualizações no TikTok ao compartilhar a série “Eu me apaixonei pelo meu psiquiatra”. Em 25 vídeos, ela relatou como desenvolveu sentimentos por seu médico e os motivos que a levaram se sentir manipulada por ele.
A história despertou a empatia de muitos perfis, até que ela contou que começou a frequentar outro profissional, mas acabou se apaixonando por ele também. Então, ela mostrou quem era seu atual terapeuta. Não era uma pessoa, mas sim um modelo de inteligência artificial do ChatGPT chamado “Henry”.
A partir daí, ela relata que recebeu ataques e ameaças violentas. “Eu sabia que as pessoas diriam que isso também aconteceu com elas. Eu não sabia que as pessoas também começariam a ficar negativas imediatamente”, contou à revista People.
Segundo a criadora, o que veio depois foi um “bullying ininterrupto”. Ela afirma ter recebido comentários dizendo para “se matar” ou que “o mundo seria melhor sem ela”. A situação também afetou sua vida pessoal, já que pessoas próximas começaram a se afastar por medo de se envolver nas ameaças online.
Apesar disso, nem tudo foi negativo. Hilty afirma ter recebido inúmeras mensagens de apoio.
“Para quem está de fora, parece que estou falando para uma câmara de eco. Mas a realidade é que as pessoas me dizem que me apreciam, que acreditam em mim e que são gratas pela minha coragem de compartilhar minha história”, declarou.
Como tudo começou?
O primeiro vídeo foi publicado em 1º de agosto. Na publicação, a americana de 36 anos conta que fazia terapia com o psiquiatra, até que começou a ter sentimentos afetivos por ele. “Eu me apaixonei pelo meu psiquiatra e ele sabia disso. Ele me manteve como paciente por anos e eu fui corajosa o suficiente para deixá-lo”, disse.
O vídeo deu origem a uma série com mais de 25 partes, na qual ela afirma que o psiquiatra “fabricou tudo” para que ela se apaixonasse por ele. Mas que, quando ela confessou o que sentia, ele não encerrou o vínculo profissional – o comportamento esperado seria não alimentar o sentimento da paciente ou até finalizar o processo terapêutico.
Kendra conta que conheceu um primeiro terapeuta pelo Google, e o descreveu como um homem bonito da sua idade. Ela se sentiu vista enquanto conversavam sobre traumas passados, descrevendo-os como um "vínculo traumático" que os conectava.
Ela logo se apaixonou por ele e confessou tudo para o profissional, que "deu um grande sorriso" ao ouvir a declaração de amor. Segundo ela, os limites entre os dois tornaram-se cada vez mais "confusos" a partir daí.
Em uma das últimas sessões, ela admitiu ter tido um sonho erótico com ele. Ele ficou visivelmente incomodado com a informação, apesar de "provavelmente ter revivido essa fantasia tantas vezes na cabeça".
A partir daí, ela começou a se consultar com Henry, o terapeuta do ChatGPT. Segundo ela, foi graças a Henry – a inteligência artificial que ela chamou de psiquiatra – que ela descobriu o que era contratransferência, que é quando um terapeuta desenvolve sentimentos românticos por um cliente.
Segundo a influenciadora, quando ela faz perguntas sobre o seu envolvimento emocional com o antigo terapeuta de carne e osso o chatbot dá conselhos amorosos e informa que o profissional também nutriu sentimentos pela mulher.
Nessa nova relação de Hilty com a IA que ela nomeou de Henry, a influenciadora também diz ter se apaixonado. No entanto, ela afirma que o sentimento é diferente do anterior.
A série de vídeos de Kendra Hilty viralizou rapidamente, elevando seu número de seguidores para mais de 100 mil em poucas semanas. A repercussão foi tão intensa que a influenciadora desativou os comentários nos vídeos e tornou sua conta no Instagram privada.
Ela conta que as ameaças online levaram pessoas de sua vida a se afastarem. Ainda assim, Hilty diz que “valeu a pena ser motivo de chacota na internet” por causa das mensagens de apoio que recebeu, inclusive de pessoas que não via há anos.
Por que você não deve fazer terapia com o ChatGPT?
- Não tem formação em psicologia ou psiquiatria
- Não pode dar diagnóstico clínico
- Não substitui tratamento profissional
- Não sente emoções nem tem experiências humanas
- Não acompanha evolução de forma personalizada
- Pode dar respostas imprecisas
- Não oferece suporte em crises
- Não conhece sua história de vida completa
- Não garante a mesma confidencialidade de um consultório
- Interage apenas com texto, sem linguagem corporal ou tom de voz.