Startups de inteligência artificial ganham espaço no mercado

A convergência entre os avanços em inteligência artificial generativa, o crescimento dos investimentos de risco e a maior busca por automação têm impulsionado o surgimento de uma nova geração de startups no Brasil e no mundo. Essa movimentação, frequentemente descrita como a “febre das IA”, vem se espalhando por áreas como recursos humanos, atendimento, logística, marketing, automação de processos, entre outras áreas.

O interesse corporativo por soluções de IA se sustenta em dados que evidenciam uma transformação estratégica nas prioridades empresariais. Um levantamento da IBM, citado por um portal de notícias, revela que 78% das empresas planejam investir em inteligência artificial até 2025. Paralelamente, o Boston Consulting Group (BCG) ressalta que a inteligência artificial tem potencial para transformar radicalmente os negócios, permitindo que as empresas criem novas vantagens competitivas, melhorem a eficiência operacional e ofereçam experiências cada vez mais personalizadas aos clientes. Essas tendências indicam que a tecnologia permanecerá no centro das decisões sobre produtividade, inovação e vantagem competitiva.

Essa corrida por eficiência operacional tem levado empresas de diferentes portes a adotar ferramentas capazes de automatizar fluxos de trabalho, identificar padrões de comportamento e apoiar decisões com base em dados. A acessibilidade das plataformas e o uso cada vez mais comum de assistentes digitais estão ajudando a acelerar esse processo.

De acordo com a pesquisa do Deloitte AI Institute, muitas organizações globais já implementaram IA generativa em pelo menos uma função de negócios, com adoção variando por setor, incluindo níveis mais altos em seguros de vida e anuidades em comparação a seguros de propriedade e acidentes. Nesse contexto, as organizações estão explorando inovações para gerenciar investimentos, adoção e desafios relacionados à IA generativa.

Entre os exemplos brasileiros desse ecossistema, estão o Relpz.com e o HRelper.com. A primeira desenvolve agentes inteligentes personalizados que podem ser integrados a diferentes áreas internas, como atendimento, suporte ou operações. Já a HRelper.com aplica inteligência artificial ao setor de recrutamento, cruzando perfis, automatizando triagens e aumentando a assertividade nos processos seletivos, um dos principais gargalos enfrentados por RHs contemporâneos.

Outro exemplo é o EvoluRP, sistema de gestão empresarial que incorporou inteligência artificial em sua arquitetura para oferecer assistentes automatizados e fluxos inteligentes, voltados à organização de tarefas e à estruturação de operações em ambientes com múltiplas demandas.

O ambiente favorável à inovação também contribui para esse avanço. De acordo com o relatório Venture Pulse Q3 2024 da KPMG (seção “Funding and Innovation”), “venture capital continua sendo um facilitador essencial da inovação, financiando as estruturas de P&D de startups e a infraestrutura avançada, como GPUs e data lakes, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e acelerando os ciclos de validação de produtos”.

Apesar do otimismo, o diretor do Relpz, Rodrigo Salgado, recomenda cautela: “O mercado está muito atento a soluções de IA. Muitas vezes sem nem entender direito onde e como aplicar a inteligência artificial, mas com um senso de 'preciso fazer algo ou vou ficar para trás'. Por outro lado, vejo uma avalanche de soluções milagrosas de IA que ainda não possuem nenhum caso de sucesso sendo ofertadas. Por isso, é importante sempre atentar-se aos clientes atuais e ao benefício real já obtido pelas soluções de IA".

Conforme observa Marcelo Rosa, CTO da T2S: “O avanço das startups de IA representa não apenas um novo ciclo de inovação tecnológica, mas também uma transformação mais ampla na forma como as empresas estruturam seus processos e tomam decisões. Governança de dados, qualificação de equipes e compromisso com a ética no uso da tecnologia são temas que caminham lado a lado com esse movimento, cuja tendência é ganhar ainda mais tração nos próximos anos".