Inteligência Artificial transforma realidade de Empresas e Profissionais

Inteligência Artificial Acessível Transforma realidade de Empresas e Profissionais Liberais

Em um cenário de margens apertadas e cada vez menores, é fundamental que as empresas adotem soluções que tragam resultados rápidos e mensuráveis. Empresários e profissionais liberais, mesmo aqueles sem uma equipe de TI, estão descobrindo que investir em inteligência artificial pode ser a chave para reduzir custos, otimizar processos e multiplicar resultados.

Desde novembro, mais de 300 empresários e profissionais liberais participaram dos cafés com Inteligência Artificial realizados em diversas cidades do interior de São Paulo. Esses encontros demonstraram, na prática, que a tecnologia deixou de ser privilégio de grandes corporações e se tornou acessível a negócios de todos os portes, permitindo a implementação de soluções que atendem às necessidades imediatas do mercado.

Agora, Rafael Sanchez, especialista em inteligência artificial com mais de 20 anos de experiência em gestão e inovação, expande essa iniciativa para Belo Horizonte. No próximo dia 27 de março, o auditório da Depyl Action Franchising – reconhecida como uma das melhores redes de franquias do Brasil – será o palco do Café com IA, onde serão apresentadas estratégias práticas para que empresas possam implantar IA de forma rápida e sem depender de uma estrutura própria de TI.

Rafael Sanchez, cuja trajetória une uma sólida bagagem em gestão com a capacidade de aplicar soluções tecnológicas de forma prática, destaca: “Em um cenário de margens apertadas, é fundamental que as empresas adotem soluções que tragam resultados rápidos e mensuráveis”. Para ele, a inteligência artificial não é apenas uma tendência, mas uma ferramenta acessível e poderosa para transformar a eficiência operacional e garantir competitividade.

A proposta do evento é demonstrar que, principalmente em tempos desafiadores, investir em tecnologia é uma estratégia vital para a sobrevivência e o crescimento dos negócios. Ainda mais quando essa tecnologia se tornou extremamente acessível para empresas e profissionais liberais, tanto do ponto de vista financeiro quanto tecnológico. Com uma implementação rápida – muito mais ágil do que a de outros sistemas tecnológicos –, soluções como os Assistentes de IA permitem que os empresários obtenham resultados em curto prazo. Essa é a essência dos cafés com IA, onde especialistas e empresários discutem como repensar processos e adotar inovações que realmente fazem a diferença.

