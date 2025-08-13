Flipar
Inteligência Artificial revela o rosto do serial killer mais famoso da história
-
As pessoas agora conseguem visualizar como seria o rosto do temido Jack, o Estripador. Foto: reprodução Jeff Leahy
-
Esse trabalho foi realizado por Jeff Leahy, um cidadão britânico que sempre foi fascinado pelo caso do Estripador. Foto: domínio público
-
Para chegar a essa representação facial, ele utilizou o software Midjourney, juntamente com informações e fotografias disponíveis dos parentes do principal suspeito, Aaron Kosminski. Foto: reprodução Jeff Leahy
-
Em entrevista ao jornal NY Post, Jeff relatou o sentimento que teve ao revelar o rosto do assassino: "É surpreendente finalmente ter uma imagem dele. Fiquei surpreso com o quão impressionante a imagem é". Foto: reprodução Jeff Leahy
-
-
"É muito emocionante finalmente dar um rosto ao serial killer mais notório do mundo. Eu tinha duas fotos de sua irmã Matilda, uma de seu tio e outra de um parente próximo. Eu também tinha uma do cunhado dele, e as famílias eram intimamente relacionadas , com primos casados ??há gerações", contou o britânico. Foto: lukasbieri pixabay
-
"Jack, o Estripador" é o pseudônimo mais conhecido de um famoso assassino em série que aterrorizou a periferia de Whitechapel, em Londres, e arredores em 1888. Sua identidade nunca foi revelada, tornando-o um dos maiores mistérios da história criminal. Foto: Nanne Tiggelman por Pixabay
-
Aaron Kosminski foi um barbeiro que trabalhava aos arredores de East End, área próxima do local onde aconteceram os assassinatos. Apesar de ter sido o principal suspeito, sua culpa jamais foi comprovada. Foto: domínio público
-
-
Kosminski chegou a ficar internado em um hospital psiquiátrico no início da década de 1890, pouco tempo depois da ascensão do serial killer. Ele morreu em 1919, aos 53 anos. Foto: robinsonk26 por Pixabay
-
"Nunca houve uma foto dele e esta é a melhor que conseguiremos", afirmou o autor das imagens, que vive em Carmarthen, no País de Gales. Entre agosto e setembro de 1888, pelo menos cinco mulheres, todas prostitutas, foram brutalmente assassinadas. Foto: Robin Drayton wikimedia commons
-
As vítimas foram identificadas como Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. A brutalidade dos crimes causou pânico na população local e gerou uma enorme cobertura da mídia na época. Foto: domínio público
-
-
A polícia de Londres realizou uma investigação massiva, mas nunca conseguiu identificar o assassino. Mais de 100 suspeitos chegaram a ser interrogados, mas nenhum foi condenado. Foto: domínio público
-
A investigação foi prejudicada pela falta de técnicas forenses modernas e pela rivalidade entre as diferentes agências policiais. Além de Aaron Kosminski, outros suspeitos famosos foram: Montague Druitt, James Maybrick e Walter Sickert. Foto: wikimedia commons Tony Webster
-
Por ser cercada de mistérios, a história do criminoso rendeu inúmeras teorias ao longo dos anos. Uma delas, proposta pela escritora e pesquisadora Sarah Bax Horton, sugere que o assassino em série poderia ter sido um homem chamado Hyam Hyams, que era cigarreiro na região e sofria de epilepsia e alcoolismo. Foto: TAI-Design por Pixabay
-
-
Segundo descrições de pessoas que testemunharam na época, o suspeito era alguém de cerca de 30 anos, com um "braço rígido e problemas nos joelhos". Foto: ALEXANDRE LALLEMAND unplash
-
A pesquisadora descobriu registros médicos que mostram que Hyams tinha 35 anos em 1888. Além disso, ele havia sofrido uma lesão que limitava os movimentos do seu braço esquerdo. Foto: Miguel Carraça Unsplash
-
Outros documentos de hospitais e manicômios da época indicam que o cigarreiro também tinha problemas no joelho e sofria de uma forma grave de epilepsia, com ataques regulares. Foto: Jon Butterworth Unsplash
-
-
Até hoje, "Jack, o Estripador" continua a ser um dos assassinos em série mais famosos e intrigantes do mundo. Sua história inspirou inúmeros livros, filmes, séries de TV e outras obras de ficção. Foto: Imagem gerada por i.a
-
A graphic novel "From Hell" (Do Inferno), do renomado escritor Alan Moore, narra a história de Jack, o Estripador, através da perspectiva de um médico que o investiga. Foto: divulgação
-
No cinema, pelos menos dois filmes se destacam por terem abordado o mistério em torno do serial killer: "Jack, o Estripador" (1959) e "Do Inferno" (2001), este estrelado por Johnny Depp. Foto: reprodução
-