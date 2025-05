Templos de Maria: os refúgios de fé na Europa

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A Virgem Maria, figura central na fé católica, é homenageada em diversos templos majestosos espalhados pela Europa. Esses templos, cada um com sua história e características únicas, refletem a profunda devoção à caridosa Mãe de Jesus. A partir do dia 3 de junho, cerca de 178 brasileiros ( de diversas cidades do país) , sendo 40 mineiros, serão guiados pelo padre Reginaldo Manzotti em uma peregrinação religiosa aos Templos Marianos. No roteiro sagrado da agência Caminhando com Maria Peregrinações, o religioso vai passar por cidades como Fátima, Roma, Florença, Verona, Milão, Lucerna e Paris. São santuários e basílicas dedicados à mãe de Jesus que atraem milhões de fiéis e visitantes, combinando espiritualidade, história e arquitetura deslumbrante. A seguir, exploramos esses locais sagrados, destacando sua relevância religiosa e cultural.



De Fátima à Paris, passando por cidades italianas, esses locais são mais do que monumentos arquitetônicos: são espaços de encontro com o sagrado, onde fiéis buscam consolo, esperança e conexão espiritual. Para peregrinos e turistas, visitar esses santuários é uma oportunidade de mergulhar na rica tapeçaria da fé católica e na beleza atemporal da arte religiosa. “Sou devota fervorosa de Nossa Senhora de Fátima. Rezo diariamente por sua graça e sempre quis conhecer o santuário e, aos 83 anos, vou realizar esse sonho, ainda mais com a companhia e guia do Padre Reginaldo Manzotti”, emociona Marciana Alvarenga, aposentada de Nova Era que viaja com os filhos para a Europa.









Mensagem aos mineiros

Um dos símbolos de Paris, a Catedral de Notre-Dame foi reaberta no dia 7 de Dezembro de 2024, totalmente restaurada Dimitar DILKOFF / AFP Em Roma, a Basílica de Santa Maria Maggiore é o local onde o papa Francisco foi enterrado Andrew Medichini / AFP Basílica de Santa Maria delle Grazie, em Milão, abriga a pintura de A Última Ceia, de Leonardo da Vinci Visit Italy Basílica de Santa Maria Novella, em Florença, é administrada pelos dominicanos desde o século 13 Visit Florence A atmosfera de devoção e os relatos de milagres tornam Fátima um marco espiritual único FILIPE AMORIM / AFP) localizado nas colinas de Verona, Santuário de N.Senhora e Lourdes combina a beleza natural com a devoção TripAdvisor Basílica de Santa Maria Maggiore era um lugar especial para o Papa Francisco, que frequentemente a visitava para rezar Vatican Media/AFP Voltar Próximo







Na excursão religiosa, os 178 fieis vão percorrer templos dedicados à Maria, mãe de Jesus, que são destinos de oração e fortalecimento da fé na caridade. Padre Reginaldo deixa um recado aos peregrinos que estarão junto com ele nessa jornada de louvor: “quero dizer a cada um de vocês que esta peregrinação não será apenas uma viagem turística, será uma verdadeira experiência de fé, uma oportunidade única de aprofundarmos nosso encontro com Deus, com a Igreja e com nossos irmãos na caminhada. A vocês, especialmente aos 40 mineiros, que vêm dessa terra tão cheia de fé, devoção e hospitalidade: sintam-se acolhidos com carinho. Minas Gerais tem um lugar especial no meu coração e sei que vocês levam consigo a doçura do pão de queijo, mas, acima de tudo, a doçura da alma mineira, que reza, canta e serve com amor. Rezem para que essa seja uma peregrinação de cura, de paz e de renovação. E ao voltarmos, que sejamos como os discípulos no caminho de Emaús: com o coração ardente e os olhos abertos para reconhecer o Senhor em tudo”.











Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Portugal:



A atmosfera de devoção e os relatos de milagres tornam Fátima um marco espiritual único FILIPE AMORIM / AFP)

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima é um dos maiores centros de peregrinação mariana do mundo. Construído no local onde, em 1917, três pastorinhos afirmaram ter visto aparições de Maria, o santuário inclui a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, a Basílica da Santíssima Trindade e a Capelinha das Aparições, onde a imagem da Virgem é venerada. Anualmente, milhões de peregrinos visitam o local, especialmente em 13 de maio e 13 de outubro, datas que marcam as aparições. A atmosfera de devoção e os relatos de milagres tornam Fátima um marco espiritual único.







Basílica de Santa Maria Maggiore, Roma, Itália:

Em Roma, a Basílica de Santa Maria Maggiore é o local onde o papa Francisco foi enterrado Andrew Medichini / AFP

Em Roma, a Basílica de Santa Maria Maggiore é o local onde o papa Francisco foi enterrado. O pontífice solicitou que em seu túmulo fosse inscrita somente a palavra “Franciscus”. A igreja é uma das quatro basílicas papais e um dos mais antigos templos dedicados a Maria. Fundada no século 5, após o Concílio de Éfeso (431) declarar Maria como Mãe de Deus, a basílica abriga relíquias como o presépio de Jesus (segundo a tradição) e a icônica imagem de Maria Salus Populi Romani. Sua arquitetura combina elementos romanos, bizantinos e barrocos, com mosaicos deslumbrantes. É um ponto de peregrinação essencial, especialmente após a morte do Santo Padre.













Basílica de Santa Maria Novella. Florença, Itália:

Basílica de Santa Maria Novella, em Florença, é administrada pelos dominicanos desde o século 13 Visit Florence

Embora mais conhecida por sua fachada renascentista desenhada por Leon Battista Alberti, a Basílica de Santa Maria Novella, em Florença, é um importante centro de devoção mariana. Administrada pelos dominicanos desde o século XIII, a igreja abriga afrescos de mestres como Ghirlandaio e Masaccio, além de uma imagem venerada da Virgem Maria. Sua história está ligada à espiritualidade mariana, com destaque para a Virgem do Rosário, cuja devoção é promovida pelos dominicanos. A basílica é um tesouro artístico e religioso no coração da Toscana.







Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Verona, Itália:

localizado nas colinas de Verona, Santuário de N.Senhora e Lourdes combina a beleza natural com a devoção TripAdvisor

Em Verona, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes é um local de espiritualidade mariana inspirado na gruta francesa. Construído no século 20, o santuário reproduz a gruta de Massabielle, onde Maria apareceu à Santa Bernadette, em 1858. A imagem da Virgem, situada em um ambiente sereno com uma fonte de água, atrai fiéis em busca de cura e reflexão. O santuário, localizado nas colinas de Verona, combina a beleza natural com a devoção, sendo um refúgio espiritual na cidade de Romeu e Julieta.









Basílica de Santa Maria delle Grazie. Milão, Itália

Basílica de Santa Maria delle Grazie, em Milão, abriga a pintura de A Última Ceia, de Leonardo da Vinci Visit Italy

Embora famosa por abrigar A Última Ceia de Leonardo da Vinci, a Basílica de Santa Maria delle Grazie, em Milão, é também um templo mariano. Construída no século 15, a igreja é dedicada à Virgem das Graças, cuja imagem é venerada pelos fiéis. A arquitetura gótica e renascentista, com o magnífico domo projetado por Bramante, reflete a grandiosidade da devoção mariana. A basílica é um ponto de encontro entre arte, história e espiritualidade, atraindo tanto peregrinos quanto amantes da cultura.













Catedral de Notre-Dame de Paris, Paris, França

Um dos símbolos de Paris, a Catedral de Notre-Dame foi reaberta no dia 7 de Dezembro de 2024, totalmente restaurada Dimitar DILKOFF / AFP

A icônica Catedral de Notre-Dame de Paris, dedicada a Nossa Senhora, é um dos maiores símbolos do catolicismo e da cultura europeia. Construída entre os séculos 12 e 14, a catedral gótica abriga a imagem de Notre-Dame de Paris, uma estátua venerada da Virgem com o Menino Jesus. Mesmo após o incêndio de 2019, que danificou parte da estrutura, a catedral continua sendo um marco de devoção mariana, com relíquias como a Coroa de Espinhos. Sua reabertura, prevista para 2024, reforça seu papel como coração espiritual de Paris.

