Turismo da fé em Minas move montanhas e cifras bilionárias 

A fé é aquela crença no invisível que não tem como explicar. Acredita-se em algo não palpável, sobrenatural e sentimental. Em busca de cura e milagres, igrejas e capelas católicas, templos evangélicos ou budistas, terreiros de umbanda, candomblé ou mesquitas espalhadas por Minas, atraem multidões em busca de conforto, de um abraço, de um palavra ou silêncio. Assim, essas pessoas continuam vivas, pois, a alma se revigora e renasce diante daquilo ou daquele que os devotos chamam de divino.



O exemplo claro pôde ser visto na programação do Minas Santa 2025 – onde a fé movimentou montanhas, emocionou multidões e transformou a economia do estado. Com mais de meio milhão de peregrinos e R$ 1,9 bilhão movimentados, o programa se conectou às raízes da espiritualidade, luto da cristandade e ao futuro do turismo mundial.

Minas Gerais se tornou, mais uma vez, um grande território de fé. Enquanto o mundo cristão se despede do papa Francisco em uma vigília que transcende as fronteiras da religião e da geografia, as montanhas de Minas – silenciosas e sagradas – acolheram com devoção dos turistas e fiéis em um movimento que, ao mesmo tempo, contempla o espírito e transforma a terra.

"Tivemos a volta da procissão do fogaréu em Ouro Preto e Mariana – rito da semana santa que não acontecia há anos. É uma celebração da fé como linguagem da cultura mineira. Ao reunir centenas de milhares de pessoas em todo o estado, mostramos que a espiritualidade é um dos maiores patrimônios vivos da experiência de Minas”, afirma o secretário do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

Procissão do Fogaréu, realizada na quinta-feira da Paixão, é uma das tradições mais emocionantes de Ouro Preto PATRICK DE Pliveira/UFOP







Feira

Nesta sexta-feira( 5/4), o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), encerrou a participação na segunda edição da Minas Travel Market (MTM) 2025, realizada no Minascentro, em Belo Horizonte. No evento, teve destaque o lançamento de novas rotas turísticas, ampliando a oferta de experiências e a integração de territórios. Os novos destinos foram estruturados em parceria com Sebrae Minas, Codemge e diversos parceiros regionais e municipais.

Turismo da Fé

Secretário de Turismo Leônidas de Oliveira e o padre Wagner Calegário, reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, lançaram o Passaporte da Esperança, na MTM

No campo do turismo religioso, o estande inédito Turismo da Fé foi palco do lançamento do Passaporte da Esperança, idealizado pela Arquidiocese de Belo Horizonte em preparação para o Jubileu de 2025. O projeto convida os visitantes a percorrerem 19 Igrejas Jubilares da capital mineira em uma jornada de fé, espiritualidade e valorização do patrimônio cultural.

“O turismo religioso em Minas Gerais é expressão viva da fé do nosso povo e uma ponte que une espiritualidade, cultura e desenvolvimento para nossas comunidades”, afirmou o padre Wagner Calegário, reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté.

A participação do Governo de Minas na MTM 2025 foi marcada por quatro estandes temáticos – Cordilheira do Espinhaço, Mantiqueira de Minas, Cozinha Mineira e Turismo da Fé – que apresentaram ao público nacional as riquezas culturais, históricas e gastronômicas do estado. Outra atração foi a campanha “São Thomé das Letras – Onde você é o mistério”, lançada em parceria com a Prefeitura Municipal. A proposta reforça a vocação turística, mística e cultural da cidade do Sul de Minas, com foco na promoção nacional e internacional do destino.









Novas rotas

Cachoeiras da Serra do Cipó estão no caminho da Rota Cênica, na Cordilheira do Espinhaço Upslon/Divulgação

A Rota Estrada Cênica da Cordilheira do Espinhaço conecta 11 municípios em um percurso que une parques naturais, serras, cidades históricas e vales entre Lagoa Santa e Diamantina. “Os lançamentos que fizemos na MTM 2025 representam um novo capítulo para o turismo em Minas Gerais. Estamos conectando territórios, fortalecendo experiências autênticas e mostrando ao Brasil e ao mundo que Minas é múltipla, diversa e preparada para receber com excelência. É o turismo como motor de desenvolvimento e identidade”, ressalta o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.



A Rota Caparaó Mineiro convida os visitantes a explorarem os municípios de Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó e Espera Feliz, onde paisagens de montanhas imponentes e cachoeiras encantadoras revelam um destino de contemplação e natureza exuberante.



“A Rota Caparaó reflete o protagonismo do interior na construção do turismo mineiro. Aqui, o visitante encontra experiências autênticas que geram renda, pertencimento e desenvolvimento para as comunidades locais”, destaca Marcelo de Souza e Silva, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas.

A Rota Vulcânica, por sua vez, percorre os municípios de Poços de Caldas, Caldas e Andradas, no sul da Mantiqueira de Minas, território de origem vulcânica com forte tradição em turismo de saúde, enoturismo e experiências termais.

Mar de Minas

Vista de cânion na região do Lago de Furnas Fotos: Leandro Couri/EM/D.A Press - 14/1/22

Capitólio também teve destaque na programação com o lançamento da terceira edição do Salão Náutico Capitólio (SNC), que será realizado de 24 a 27 de julho na Marina Escarpas, no Lago de Furnas. O evento é considerado o maior do setor náutico em Minas Gerais e deve movimentar mais de R$ 30 milhões em negócios, além de atrair cerca de 10 mil visitantes.

“O Salão Náutico Capitólio é uma vitrine estratégica que conecta nossa cidade ao setor náutico nacional, impulsionando o turismo, gerando negócios e promovendo o Lago de Furnas como destino de lazer e aventura”, destacou o secretário municipal de Turismo, Cristiano Lopes Ventura.

O encerramento da MTM 2025, que reuniu mais de 3.000 profissionais do trade turístico de diversas regiões do país e 4.000 visitantes, foi marcado ainda por capacitações e pitchs para agentes de viagem, degustações de produtos típicos e apresentações nas Cozinhas Vivas, consolidando Minas Gerais como um dos grandes protagonistas do turismo nacional. A Minas Travel Market é resultado da parceria entre a Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais (ABAV-MG) e a BBC Eventos.

Parceria com o Sebrae Minas

Por meio da estratégia Check in Turismo, o Sebrae Minas participa da MTM para apresentar novos destinos ao mercado. Seguindo a segmentação proposta pelo Governo do estado, o Sebrae Minas apoia empresários para estarem presentes na feira como forma de acessarem o mercado turístico e se posicionarem estrategicamente. Os destinos são: Serra do Cipó e Serra do Cabral (Cordilheira do Espinhaço), Monte Verde e Delfim Moreira (Mantiqueira de Minas) e Caminhos Franciscanos e Caminho da Agonia (Turismo Religioso).