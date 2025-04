Semana Santa em Minas movimenta R$ 1,9 bilhão e atrai 550 mil turistas

Parte do turismo religioso no estado, o Minas Santa 2025, realizado entre os dias 13 e 20 de abril (período que compreende a Semana Santa), atraiu 550 mil turistas para o estado e movimentou R$ 1,9 bilhão. Na edição deste ano, a terceira do programa, foram realizados 667 eventos em 460 cidades, reforçando o caráter religioso e cultural de Minas Gerais. A programação, espalhada por todo o estado, contou com encenações da paixão de cristo, cortejos, missas, procissões, concertos sacros e a confecção dos tradicionais tapetes devocionais.

“Minas Santa é mais que um programa. É uma celebração da fé como linguagem da cultura mineira. Ao reunir centenas de milhares de pessoas em todo o estado, mostramos que a espiritualidade é um dos maiores patrimônios vivos de Minas”, afirma Leônidas de Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, pasta responsável por promover o evento. A edição deste ano atraiu um público maior que em 2024, quando cerca de R$ 500 mil pessoas visitaram o estado durante a efeméride religiosa.

De acordo com o vice-governador Mateus Simões (Novo), a Semana Santa é o período em que Minas mais recebe visitantes de fora do estado. Além das celebrações religiosas, o programa propõe a visitação de rotas turísticas que integram também cultura, culinária mineira e natureza.

O valor movimentado nesta edição equivale a 38% do proveniente do turismo religioso em Minas ao longo de 2024, que chegou a R$ 5 bilhões. “Minas tem mostrado ao Brasil como valorizar sua história, sua cultura e sua fé. Os resultados da Semana Santa são reflexo de um trabalho sério, descentralizado e com foco na geração de oportunidades em todo o estado. O turismo e a cultura são motores da nossa economia”, afirmou o governador Romeu Zema (Novo).

O Minas Santa também é promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), pela Fundação Clóvis Salgado e pela Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop). O programa conta com apoio da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Federação dos Circuitos Turísticos (Fecitur), Associação Mineira de Municípios (AMM), da Rede Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais.

Paixão de Cristo em BH

Em Belo Horizonte, a encenação da via-crúcis de Jesus ocorreu na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH, reuniu 60 atores e teve a apresentação cênica em 14 atos, como a representação do julgamento, a condenação e o açoitamento de Jesus. O ponto de partida foi a sede do Iepha-MG, o prédio verde da praça, onde foram colocados cadeiras e dois telões para o público, que lotou o espaço.

Grande parte do público que estava sentado fez questão de seguir a procissão na alameda da praça. As cenas do caminho do Calvário, crucificação e morte, assim como o Sermão do Descendimento da Cruz, foram representadas em frente ao Palácio da Liberdade, que também estava paramentado com palco, cadeiras e telões. A encenação seguiu rumo à Igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Rua da Bahia, onde teve fim.



