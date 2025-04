Um papa em BH: vídeo raro da TV Itacolomi mostra visita em 1980

Editor do Núcleo de Criação Multimídia, equipe responsável por reportagens especiais em audiovisual para o site Estado de Minas, No Ataque e Portal Uai. Formado em jornalismo pela PUC Minas em 1999.

Em julho de 1980, Belo Horizonte parou, literalmente, para acompanhar a primeira e, até hoje, a única visita de um papa à capital mineira. E nos arquivos da Itacolomi (1955-1980), TV que pertencia aos Diários Associados, encontramos alguns registros raros da passagem de João Paulo II por BH.

O pontífice, carinhosamente chamado pelos brasileiros de Peregrino da Paz, desembarcou no aeroporto da Pampulha na manhã de 1º de julho de 1980. De lá, foi para a rodoviária, no Centro da cidade, de onde desfilou pela Avenida Afonso Pena em carro aberto até o Bairro Mangabeiras.

Em seu papamóvel, o carro que conduzia João Paulo II foi seguido por uma multidão pelas ruas do Centro de BH Arquivo Em Assim que o Peregrino da Paz, um dos apelidos dado pela imprensa ao papa João Paulo II, desembarcou do avião, uma multidão de fiéis já o aguardava no aeroporto João Goes/Arquivo EM "Ei, ei, ei, o papa é o rei", cantava o coro. O clamor fazia referência ao grito da torcida do jogador de futebol Reinaldo, do Clube Atlético Mineiro, durante os jogos nos estádios Arquivo EM Em BH, João de Deus, como era carinhosamente chamado, o papa João Paulo II criou um laço íntimo com os belo-horizontinos Mauro Zallio/Arquivo EM Em BH, João de Deus, como era carinhosamente chamado, o papa João Paulo II criou um laço íntimo com os belo-horizontinos Arquivo EM O papa João Paulo II ao final da missa no alto da Avenida Afonso Pena, em BH Evandro Santiago/Arquivo EM Um dos registros mais conhecidos de João Paulo II durante a missa aos pés da Serra do Curral Arquivo EM

O papamóvel foi acompanhado por uma multidão, que seguiu em direção à praça aos pés da Serra do Curral. As imagens da TV Itacolomi impressionam ao mostrar a Avenida Afonso Pena completamente tomada por fiéis.

Era terça-feira de muito calor naquele dia. Tanto, que muitos passaram mal e precisaram de atendimento médico.

Na Praça Israel Pinheiro, no Mangabeiras, um palco foi montado aos pés da Serra do Curral para João Paulo II celebrar uma missa. O local, desde então, foi carinhosamente apelidado de Praça do Papa pelos belo-horizontinos.