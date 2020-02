Ode ao amor

Verona Não há como falar de amor sem lembrar do casal Romeu e Julieta, que viveu a história romântica mais conhecida no mundo. Em um passeio exclusivo por Verona, na Itália, você pode conhecer o famoso balcão onde tantas frases de amor foram declaradas. A visita também leva você ao Juliet's Club, onde voluntários respondem às milhares de cartas enviadas a Julieta, que ficou famoso no filme Cartas para Julieta (foto: Musement/Divulgação)







O dia 14 de fevereiro é conhecido como o mais romântico no hemisfério norte. Principalmente comemorado em países europeus, o Dia dos Namorados é sobre declarar seu amor e celebrar a união com as pessoas amadas. Chamado de Valentine's Day (Dia de São Valentim), a data leva o nome de um bispo da Igreja Católica que, acredita-se, foi morto em Roma por desobedecer ao imperador e realizar casamentos às escondidas. Pensando nisso, destacamos cinco passeios românticos no Velho Continente. Na Itália, duas cidades lideram como refúgios encantadores para celebrar a paixão.

Veneza Como a Itália é considerada um dos destinos mais românticos do mundo, vale também aproveitar a viagem e incluir um passeio de gôndola ao longo dos famosos canais de Veneza. Explore a cidade em um tour agradável e relaxante, acompanhado por um artista local que traz todo o encanto da música italiana ao passeio (foto: Musement/Divulgação)

Sintra O famoso trecho de Os Lusíadas, de Luís de Camões, refere-se ao Cabo da Roca, ponto mais ocidental da Europa Continental. A cerca de 30 minutos de Sintra, em Portugal, é possível admirar as falésias do Cabo da Roca, além de explorar pontos obrigatórios de Sintra, como o Palácio da Pena e a Quinta da Regaleira, e passear pelas belas praias de Cascais (foto: Musement/Divulgação)

Istambul A maior cidade da Turquia é a única no mundo entre dois continentes diferentes ao mesmo tempo. Metade na Europa, metade na Ásia, ela é dividida pelo Estreito de Bósforo, que, ao mesmo tempo, une a cidade ao conectar o Mar Negro ao Mar de Mármara. Navegue pelo estreito e maravilhe-se com uma vista panorâmica que contempla o Palácio de Topkapi, a Mesquita Azul e a Torre de Leander (foto: Musement/Divulgação)