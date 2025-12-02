Assine
overlay
Início Nacional
HISTÓRIA

O legado de Dom Pedro II na ciência que o Brasil usa até hoje

O imperador foi muito mais que uma figura política; descubra como seu incentivo à ciência e à educação ainda reflete no desenvolvimento do país

Publicidade
Carregando...
JR
João Renato Faria
JR
João Renato Faria
Repórter
02/12/2025 12:30 - atualizado em 02/12/2025 12:38

compartilhe

SIGA
x
O legado de Dom Pedro II na ciência que o Brasil usa até hoje
Imagem no Museu de Cera de Petrópolis mostra o ex-imperador Dom Pedro II crédito: Alfredo Duraes/EM/D.APress

Com o bicentenário de seu nascimento, comemorado em 2025 nesta terça-feira (2/12) , a figura de Dom Pedro II ganha destaque por uma faceta muitas vezes ofuscada por sua imagem política: a de um grande incentivador da ciência e da tecnologia. Longe de ser apenas um passatempo, sua paixão pelo conhecimento moldou instituições que, mais de um século depois, continuam a ser pilares do desenvolvimento brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia: Lições do imperador inspiram escola no bicentenário de dom Pedro II

O interesse do imperador era prático e pessoal. Ele foi um dos primeiros fotógrafos do Brasil, fascinado pela então revolucionária técnica do daguerreótipo, e mantinha um laboratório particular no Paço de São Cristóvão. Sua curiosidade se estendia à astronomia, paleontologia e botânica, áreas que ele não apenas estudava, mas promovia ativamente com recursos do império.

Instituições que moldaram o país

O legado mais visível de seu governo está na criação e no fortalecimento de centros de pesquisa que existem até hoje. O Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, recebeu um impulso decisivo durante seu reinado e segue como referência em astronomia e geofísica no país. Da mesma forma, o Museu Nacional, apesar do trágico incêndio de 2018, foi, por mais de um século, o epicentro da ciência natural brasileira, um projeto diretamente apoiado por ele.

Sua visão ia além das fronteiras. Dom Pedro II financiou viagens de cientistas brasileiros ao exterior e atraiu pesquisadores estrangeiros para o Brasil, fomentando um intercâmbio de conhecimento essencial. Ele se correspondia com algumas das maiores mentes de sua época, como o químico Louis Pasteur e o inventor Alexander Graham Bell, inserindo o Brasil no debate científico global.

Esse incentivo não era um ato isolado. O imperador entendia que o progresso do país dependia diretamente da educação e da inovação. Prova disso foi o apoio a áreas estratégicas como a agricultura, com a criação de institutos que buscavam modernizar as técnicas de cultivo e impulsionar a economia nacional.

A infraestrutura de conhecimento que ele ajudou a construir serve como base para muitas das pesquisas desenvolvidas no Brasil atualmente. Os projetos culturais e educacionais que hoje se inspiram em seu exemplo, como parte das comemorações de seu bicentenário, apenas reforçam a relevância de um governante que via na ciência o verdadeiro caminho para o futuro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

dom-pedro-ii

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay