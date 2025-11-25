Rua mais cool do mundo fica no Brasil; onde é e o que fazer
Site Time Out divulgou lista das ruas mais descoladas do planeta, elegendo um endereço na América Latina pela primeira vez
compartilheSIGA
O site Time Out divulgou a lista das ruas mais legais do planeta em 2025. Pela primeira vez, o Brasil alcançou o topo do ranking: a Rua do Senado, no Centro do Rio de Janeiro, foi escolhida como a rua mais cool do mundo, marcando também a primeira vez que um endereço da América Latina lidera o ranking.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para montar a lista, a Time Out reúne indicações de sua rede global de editores e especialistas locais sobre qual rua melhor representa o espírito atual de cada cidade. Depois, a equipe internacional da plataforma avalia cada uma com base em critérios como gastronomia, vida noturna, cultura, inovação, beleza arquitetônica e senso de comunidade.
Localizada entre a Lapa, a Praça Tiradentes e a Rua do Lavradio, o site destaca que a via vive um “renascimento vibrante”. Conhecida por seus casarões históricos, com bares e antiquários tradicionais, a rua é ressaltada pela atmosfera boêmia, que se transformou em ponto de encontro de um público jovem que vem ressignificando o Centro.
“Um dos primeiros lugares a mudar o cenário foi o restaurante Lilia, do chef Lúcio Vieira. Posteriormente, ele abriu o Labuta Bar e o Labuta Braseiro na mesma rua. Mais recentemente surgiram espaços como a Destilaria Maravilha, um local vibrante com uma programação regular de DJs e shows ao vivo.
Do outro lado da rua, o coletivo de arte Solar dos Abacaxis ocupou parte de uma antiga fábrica de 1912, que em breve abrigará o Mercado Central RJ, com 40 lojas e restaurantes”, destacou o site.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Veja o ranking completo
-
Rua do Senado (Rio de Janeiro, Brasil)
-
Orange Street (Osaka, Japão)
-
Rua do Bonjardim (Porto, Portugal)
-
Fanghua Street (Chengdu, China)
-
Sherbrooke Street West (Montreal, Canadá)
-
Montague Road (Brisbane, Austrália)
-
Maybachufer (Berlim, Alemanha)
-
Olympou Street (Tessalônica, Grécia)
-
Orchard Street (Nova York, EUA)
-
Vnh Khánh Street (Ho Chi Minh City, Vietnã)
-
Rue de Flandre (Bruxelas, Bélgica)
-
Nishihara Shotengai (Tóquio, Japão)
-
Rue des Gravilliers (Paris, França)
-
Joo Chiat Road (Singapura)
-
Avenida Álvaro Obregón (Cidade do México, México)
-
Jalan Kemang Raya (Jacarta, Indonésia)
-
Via Panisperna (Roma, Itália)
-
Nakpil St, Malate (Manila, Filipinas)
-
Alserkal Avenue (Dubai, Emirados Árabes)
-
Cambie Street (Vancouver, Canadá)
-
Calle del Barquillo (Madri, Espanha)
-
Kloof Street (Cidade do Cabo, África do Sul)
-
Blackstock Road (Londres, Inglaterra)
-
Defensa, San Telmo (Buenos Aires, Argentina)
-
Pacific Coast Highway (Los Angeles, Estados Unidos)
-
Charoen Nakhon Road (Bangkok, Tailândia)
-
Jalan Pudu (Kuala Lumpur, Malásia)
-
Roscoe Street (Chicago, Estados Unidos)
-
Swan Street (Melbourne, Austrália)
-
Boulevard Pasteur (Tânger, Marrocos)
-
Northdown Road (Margate, Reino Unido)