PONTO DE ENCONTRO

Rua mais cool do mundo fica no Brasil; onde é e o que fazer

Site Time Out divulgou lista das ruas mais descoladas do planeta, elegendo um endereço na América Latina pela primeira vez

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter.
25/11/2025 11:41

Rua do Senado, no Centro do Rio de Janeiro
Rua do Senado, no Centro do Rio de Janeiro crédito: Time Out / reprodução

O site Time Out divulgou a lista das ruas mais legais do planeta em 2025. Pela primeira vez, o Brasil alcançou o topo do ranking: a Rua do Senado, no Centro do Rio de Janeiro, foi escolhida como a rua mais cool do mundo, marcando também a primeira vez que um endereço da América Latina lidera o ranking.

Para montar a lista, a Time Out reúne indicações de sua rede global de editores e especialistas locais sobre qual rua melhor representa o espírito atual de cada cidade. Depois, a equipe internacional da plataforma avalia cada uma com base em critérios como gastronomia, vida noturna, cultura, inovação, beleza arquitetônica e senso de comunidade.

A Rua do Senado, no centro do Rio de Janeiro, conquistou um feito inédito ao ser reconhecida pela revista britânica “Time Out” como a mais “cool” (“legal”, em português) do mundo em 2025. -- Reprodução do Flickr Briena matos
A escolha carrega um forte simbolismo não apenas para a cidade, mas para toda a América Latina, que pela primeira vez vê uma de suas ruas ocupar o topo da lista global elaborada pela publicação. -Reprodução do Flickr Ariane Cardia
A via carioca superou concorrentes de destaque internacional, como a Orange Street, na japonesa Osaka, a Rua do Bonjardim, no Porto, e a Sherbrooke Oeste, na canadense Montreal, destacando sua singularidade em meio a destinos urbanos famosos. - Reprodução do Flickr Monica Chaves
No top 10, o logradouro carioca está acompanhado ainda de ruas em cidades como Brisbane, na Austrália, Berlim, na Alemanha, Salónica, na Grécia, Ho Chi Minh, no Vietnã, e Chengdu, na China. - Reprodução do Facebook Rio, ontem e hoje
A Rua do Senado se destaca pela atmosfera que combina história e contemporaneidade. Seus casarões antigos, muitos deles preservados há mais de um século, convivem com bares tradicionais que ajudam a manter viva a memória cultural do bairro. - Divulgação
"Outrora conhecida por suas lojas de antiguidades e atmosfera boêmia, o local está passando por uma revitalização cheia de estilo”, destaca o texto da publicação. Reprodução do Instagram @labuta_bar
Ao lado desse cenário carregado de memória, novos espaços vêm ganhando protagonismo e ajudando a impulsionar uma transformação vibrante no quarteirão, com “energia renovada”, na definição da “Time Out”. -Divulgação
Restaurantes e bares modernos, além de coletivos artísticos, passaram a ocupar antigos prédios, renovando o fluxo de visitantes e ampliando a oferta cultural. - Reprodução do Youtube Canal ViniRJ
Entre esses espaços está a Destilaria Maravilha, conhecida pelos drinques artesanais e programação de DJs e shows, e o Solar dos Abacaxis, coletivo de arte que se instalou em uma fábrica de 1912. -Divulgação
A rua também concentra projetos gastronômicos que chamam atenção pelo cuidado com ingredientes e pelo espírito de inovação. - Reprodução do Instagram @labuta_bar
O restaurante Lilia, comandado pelo chef Yan Ramos, é um dos destaques nesse quesito destacado pela publicação.-Divulgação
A poucos passos dali funciona o Labuta Braseiro, que aposta em um churrasco de identidade carioca e em um ambiente descontraído. -- Reprodução do Instagram @labuta_bar
Para elaborar o ranking, os editores da Time Out consideram critérios como diversidade gastronômica, relevância artística, vida noturna, manifestações culturais e senso de comunidade. - Reprodução do Instagram @labuta_bar
No caso da Rua do Senado, esses aspectos aparecem combinados a um forte movimento de revitalização urbana. - Divulgação
O local voltou a ser ponto de encontro para diferentes gerações, atraindo desde jovens e trabalhadores até antigos moradores que testemunham as mudanças sem abrir mão do sentimento de pertencimento. -Reprodução do Instagram @labuta_bar
A conquista vai alÃ©m do reconhecimento internacional: marca uma nova fase para o centro do Rio, que hÃ¡ alguns anos tenta se reinventar diante dos desafios urbanos. - ReproduÃ§Ã£o do Instagram @labuta_bar
Vale destacar que na edição anterior do ranking, outra via carioca, a Arnaldo Quintela, em Botafogo, apareceu em oitavo lugar. No entanto, desta vez ela não apareceu na relação. -Divulgação
Localizada entre a Lapa, a Praça Tiradentes e a Rua do Lavradio, o site destaca que a via vive um “renascimento vibrante”. Conhecida por seus casarões históricos, com bares e antiquários tradicionais, a rua é ressaltada pela atmosfera boêmia, que se transformou em ponto de encontro de um público jovem que vem ressignificando o Centro.

“Um dos primeiros lugares a mudar o cenário foi o restaurante Lilia, do chef Lúcio Vieira. Posteriormente, ele abriu o Labuta Bar e o Labuta Braseiro na mesma rua. Mais recentemente surgiram espaços como a Destilaria Maravilha, um local vibrante com uma programação regular de DJs e shows ao vivo.

Do outro lado da rua, o coletivo de arte Solar dos Abacaxis ocupou parte de uma antiga fábrica de 1912, que em breve abrigará o Mercado Central RJ, com 40 lojas e restaurantes”, destacou o site. 

Veja o ranking completo

  1. Rua do Senado (Rio de Janeiro, Brasil) 

  2. Orange Street (Osaka, Japão)

  3. Rua do Bonjardim (Porto, Portugal)

  4. Fanghua Street (Chengdu, China)

  5. Sherbrooke Street West (Montreal, Canadá)

  6. Montague Road (Brisbane, Austrália)

  7. Maybachufer (Berlim, Alemanha)

  8. Olympou Street (Tessalônica, Grécia)

  9. Orchard Street (Nova York, EUA)

  10. Vnh Khánh Street (Ho Chi Minh City, Vietnã)

  11. Rue de Flandre (Bruxelas, Bélgica)

  12. Nishihara Shotengai (Tóquio, Japão)

  13. Rue des Gravilliers (Paris, França)

  14. Joo Chiat Road (Singapura)

  15. Avenida Álvaro Obregón (Cidade do México, México)

  16. Jalan Kemang Raya (Jacarta, Indonésia)

  17. Via Panisperna (Roma, Itália)

  18. Nakpil St, Malate (Manila, Filipinas)

  19. Alserkal Avenue (Dubai, Emirados Árabes)

  20. Cambie Street (Vancouver, Canadá)

  21. Calle del Barquillo (Madri, Espanha)

  22. Kloof Street (Cidade do Cabo, África do Sul)

  23. Blackstock Road (Londres, Inglaterra)

  24. Defensa, San Telmo (Buenos Aires, Argentina)

  25. Pacific Coast Highway (Los Angeles, Estados Unidos)

  26. Charoen Nakhon Road (Bangkok, Tailândia)

  27. Jalan Pudu (Kuala Lumpur, Malásia)

  28. Roscoe Street (Chicago, Estados Unidos)

  29. Swan Street (Melbourne, Austrália)

  30. Boulevard Pasteur (Tânger, Marrocos)

  31. Northdown Road (Margate, Reino Unido)

