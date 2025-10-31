Copacabana Palace e Rosewood SP no ranking dos 25 melhores hotéis do mundo

O Copacabana Palace e o Rosewood São Paulo, instalado no complexo Cidade Matarazzo, foram eleitos entre os 50 melhores hotéis do mundo, no 11° e 24º lugares, respectivamente. O ranking é feito pelo The World’s 50 Best Hotels 2025, e divulgado em Londres.

A lista é organizada pelo grupo britânico William Reed — o mesmo responsável pelos prestigiados prêmios The World’s 50 Best Restaurants e Bars.

Foi o segundo ano consecutivo que o Rosewood figurou na lista. Já o Copacabana Palace não estava no ano passado.