Copacabana Palace e Rosewood SP no ranking dos 25 melhores hotéis do mundo

Rosewood ficou pelo segundo ano seguido na lista do grupo britânico William Reed

Guilherme Amado
Guilherme Amado
31/10/2025 21:07

Copacabana Palace e Rosewood SP no ranking dos 25 melhores hotéis do mundo
O Copacabana Palace e o Rosewood São Paulo, instalado no complexo Cidade Matarazzo, foram eleitos entre os 50 melhores hotéis do mundo, no 11° e 24º lugares, respectivamente. O ranking é feito pelo The World’s 50 Best Hotels 2025, e divulgado em Londres.

A lista é organizada pelo grupo britânico William Reed — o mesmo responsável pelos prestigiados prêmios The World’s 50 Best Restaurants e Bars.

Foi o segundo ano consecutivo que o Rosewood figurou na lista. Já o Copacabana Palace não estava no ano passado.

