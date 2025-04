Bares do Rio aparecem em lista de atrações imperdíveis

Sexta-feira (19h) - Comer um churrasco no histórico Largo da Prainha. O Largo da Prainha fica na Rua Sacadura Cabral, no sopé do Morro da Conceição, no bairro da Saúde, região central do Rio. E tem muitos bares com música ao vivo. Foto: Crédito Raphael Vidal/Diario do Rio