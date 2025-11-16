Dua Lipa curte festa de música eletrônica em Indaiatuba após show em São Paulo
Dua esteve na primeira edição brasileira da Circoloco, festa de música eletrônica que nasceu em Ibiza, na Espanha, e que depois se expandiu para vários países
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em São Paulo, Dua Lipa honrou o apelido de "Ministra do Turismo" dado pelo seus fãs, fazendo programações nada óbvias em sua passagem. Após cantar e dançar para um público lotado no estádio Morumbis, a britânica ainda curtiu um "after".
Dua esteve na primeira edição brasileira da Circoloco, festa de música eletrônica que nasceu no clube DC-10, em Ibiza, na Espanha, e que depois se expandiu para vários países. O festival ocorreu no Autódromo Capuava, em Indaiatuba, cidade a cerca de 100 km da capital paulista -ou cinco horas de carro. De jatinho, como a cantora, o trajeto leva bem menos tempo.
O Circoloco brasileiro contou com um setlist composto pelos DJs Carlita, Chris Stussy, DJ Tennis, Omoloko, Pawsa, Prospa, Saiorse e Seth Troxler.
A cantora foi filmada por diversas pessoas que também curtiam a festa de música eletrônica. Nos vídeos, postados nas redes sociais, ela aparece dançando na batida das músicas. Para completar, estava vestida com um casaco com as cores e a bandeira do Brasil.
O show de Dua Lipa em São Paulo contou com a participação de Caetano Veloso e Carlinhos Brown. A cantora aprendeu a cantar "Magalenha" e "Margarida Perfumada" e surpreendeu os fãs com seu português. Ela ainda se apresenta no Rio de Janeiro no próximo dia 22 de novembro.