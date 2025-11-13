Dua Lipa, Coldplay e outros artistas exigem limite de preço para revenda de ingressos
Estrelas da música como Dua Lipa e a banda Coldplay pediram ao governo trabalhista britânico nesta quinta-feira (13), em uma carta aberta, que estabeleça um limite para os preços dos ingressos de shows revendidos em plataformas online.
"Durante muito tempo, algumas plataformas permitiram que revendedores comprassem ingressos em grandes quantidades e depois os revendessem a preços exorbitantes", escrevem os artistas, aliados a associações de consumidores e organizações do setor de entretenimento ao vivo.
Segundo eles, esta prática comercial "mina a confiança no setor de entretenimento ao vivo e compromete os esforços de artistas e organizadores para tornar seus eventos acessíveis".
Os artistas pedem um limite nos preços de revenda, o que permitirá "democratizar o acesso do público".
Um estudo da associação "Which?" revelou que alguns ingressos para o show do Oasis deste ano no estádio de Wembley foram oferecidos a preços de até 4.442 libras (cerca de R$ 30,8 mil, na cotação atual).
Em janeiro, uma consulta pública sobre a questão foi iniciada, após reclamações de fãs.
Entre as medidas estabelecidas pelo governo estão um limite nos preços (entre 0 e 30% do preço inicial) e um controle rigoroso sobre o número de ingressos disponíveis para revendedores.
Os signatários lamentam que até o momento nenhuma decisão tenha sido tomada, recordando que o partido trabalhista havia se comprometido durante sua campanha de 2024 a agir.
Um porta-voz do Ministério da Cultura reiterou à BBC o compromisso do governo de "combater os revendedores", dizendo que um plano de ação será anunciado "em breve".
Sites como Viagogo e StubHub, em contrapartida, defendem que um limite de preços poderia empurrar os clientes para plataformas não regulamentadas, aumentando assim o risco de fraude.
Entre os signatários estão Radiohead, Sam Fender, Dua Lipa, Coldplay, Robert Smith (The Cure), Iron Maiden, PJ Harvey, New Order e Mark Knopfler.
Em 2021, a Irlanda proibiu a revenda de ingressos — tanto para competições esportivas como shows — a preços que excedam seu valor inicial.
