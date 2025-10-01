Justiça nega habeas corpus do influenciador Hytalo Santos e do marido

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta quarta-feira (1º), um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Hytalo Santos e do marido, Israel Vicente. Com isso, os dois seguirão detidos no presídio de João Pessoa (PB).

Os influenciadores se tornaram réus em setembro por uma série de crimes, incluindo tráfico de pessoas, exploração sexual de menores, favorecimento da prostituição e produção de conteúdo pornográfico infantil.

Por que a Justiça manteve a prisão?

Na decisão, o magistrado destacou que a soltura do casal poderia resultar em risco de novos crimes e até na fuga dos acusados. Esta foi a segunda negativa da Justiça em relação a pedidos de liberdade. Em 23 de setembro, a Justiça da Paraíba também havia mantido a prisão preventiva.

Segundo o Ministério Público da Paraíba, Hytalo e Israel atraíam adolescentes, em sua maioria em situação de vulnerabilidade social, com promessas de fama e dinheiro. As vítimas eram exploradas em conteúdos divulgados nas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Qual a pena pedida pelo MP?

O Ministério Público da Paraíba pede que, além do regime fechado, o casal seja condenado a pagar R$ 10 milhões de indenização por danos morais coletivos.

Presos em agosto em São Paulo, Hytalo e Israel foram transferidos para a Paraíba, onde tramitam as denúncias.