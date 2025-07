Cariúcha rebate ironia de Gustavo Mioto ao vivo: “Fica na sua!”

SIGA NO

A tensão entre o sertanejo Gustavo Mioto e a apresentadora Cariúcha ganhou os holofotes na tarde desta quinta-feira (3/7), durante o Fofocalizando, do SBT. Ao vivo, a comunicadora não deixou passar batido um comentário irônico do cantor em uma publicação sobre a guarda do filho de Marília Mendonça.

Entenda a provocação

Tudo começou quando Leo Dias publicou nas redes sociais detalhes sobre a decisão da Justiça, que concedeu a guarda do menino Léo, de 5 anos, ao pai, Murilo Huff. A repercussão foi imediata, principalmente porque Cariúcha vinha manifestando apoio público à avó da criança, Dona Ruth, durante as últimas semanas no programa vespertino.

A surpresa veio quando Gustavo Mioto comentou no post com um tom debochado, marcando a apresentadora: “Oi, pode comentar por favor. Adoro suas opiniões!”, escreveu o cantor, dando a entender que esperava uma reação da ex-Garota da Laje.

Resposta direta no ar

Cariúcha não ignorou a provocação e, ao vivo no Fofocalizando, disparou contra Mioto:

“Gustavo, fica na sua aí, porque é muito fácil você, um homem privilegiado, estar nesse seu mundinho opinando, botando o dedo. Você não sabe o que mulheres passam diariamente nesse país.”

Ela ainda ressaltou que não tem obrigação de estar certa o tempo todo: “Se eu errei, tudo bem. Não sou juíza, não sou advogada. Estou aqui para dar minha opinião e representar muita gente que pensa como eu.”

Alfinetada final

Sem economizar nas palavras, a apresentadora encerrou sua fala com um recado bem direto:

“Cuida da sua vida e dos seus shows. Quer virar fofoqueiro também? Está com tempo, né? Me deixa em paz.” Veja vídeo:

O episódio acendeu debates nas redes sociais, dividindo opiniões sobre o papel de artistas em discussões públicas e o limite entre opinião e provocação.

