Internet elege quais as melhores orações do catolicismo

Sendo o Brasil um dos países mais católicos do mundo, é comum que parte dos ritos da Igreja façam parte da vida de muita gente – mesmo aqueles que não seguem a religião –, incluindo as orações. Mesmo não se identificando mais com a doutrina, um internauta chamado Luis Botaro resolveu elencar quais são as suas preces favoritas. O conteúdo logo viralizou e fez com que mais pessoas fizessem suas avaliações sobre as rezas.

como gay que cresceu católico resolvi fazer meu TOP ORAÇÕES católicas:



1 - Credo: acho babilônico, praticamente uma minissérie épica, misterioso, soturno e milagroso, um bafo

2 - Santo anjo: fofinha, acolhedora, literalmente uma conversa com seu amigo anjinho — Boty (@lsbtro) March 20, 2024



Em primeiro lugar, Luis colocou a oração do “Credo”. “Acho babilônico, praticamente uma minissérie épica, misterioso, soturno e milagroso, um bafo”, define. Para os católicos, a prece representa o compromisso com Deus e a espera pela vida eterna. O Credo é recitado em vários momentos, incluindo as missas de domingos e datas festivas.



Levando a medalha de prata, o internauta elegeu “Santo Anjo”. “ Fofinha, acolhedora, literalmente uma conversa com seu amigo anjinho”, caracteriza. Geralmente essa oração é ensinada às crianças. Em seguida, ele escolhe “Ave Maria”, prece voltada à Nossa Senhora. “Ave Maria: MÃE! Acho um absurdo os evangélicos rejeitarem a diva. Fora que ela foi interpretada por Fernanda, dando ainda mais importância à lendária figura”, justifica, se referindo ao filme “O auto da Compadecida”, em que Fernanda Montenegro dá vida à mãe de Jesus.

Luis colocou “Vinde, Espírito Santo” em quarto lugar. “Também acho bafônico, começa chamando o Espírito Santo e faz aquela pausa dramática na hora do ‘oremos’”, destaca. Depois, ele compara o “Glória ao Pai” ao TikTok. “Sucinta, mas muito sonora, e transmite a mensagem de forma certeira. Definitivamente uma oração que previu séculos antes a tendência de conteúdos mais curtos criada pelo TikTok”, acredita.



Uma das orações mais conhecidas da doutrina católica, o “Pai nosso” aparece apenas em sexto lugar na lista. Mas o internauta reconhece que ela merece a fama. “É a mais importante, mas por critérios estéticos não está no topo da lista”, esclarece. Por fim, Luís lembrou de ‘Divino Espírito Santo”. “Ela começa muito bem, marcante, fogo e corações, mas perde fôlego na segunda metade. Tinha muito potencial, mas não é das melhores criações da Santa Sé”, pontua.



Depois da publicação, outros internautas elegeram suas orações favoritas. “Lamento dizer mas a ‘Salve, Rainha’ é a maior de todas!”, disse um perfil. “‘Salve, Rainha’ a maior de todas, porque entrega drama e mulher no poder. Quem lançou a pedrada 'ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre virgem Maria' brilhou muito”, defendeu outro.



“Santo Anjo” também foi lembrada por crianças de todas as idades. “É a melhor, uso até hoje. Sendo uma criança de 32 anos, quase ateia e repudiando o cristianismo”, contou uma mulher. Tem também quem prefere orações menos conhecidas: “A ‘Catena da Legião de Maria’ é meu xodó e eu acho um luxo, já começa na aclamação à maior de todas.. sem falar no quadro da Legião, que tem uma vibe surrealista meio clipe de ‘911’ da Lady Gaga”.



“A oração do ‘Magnificat’ é assim um ‘ARTPOP’ católico. Esse trecho aqui arrepia, pois é o monólogo da mais mais, a Nossa Senhora”, elencou outro perfil, citando o álbum de Lady Gaga lançado em 2013.



Os internautas ainda lembraram da oração de São Bento. “Não fica UM encosto assombração, demônio, mau olhado que seja de pé”, justificou um perfil. “A Oração de São Francisco de Assis serve muita humildade, amo”, disse outro, que também citou a oração da serenidade, afirmando ser “melhor que rivotril”.



Outro perfil concordou com a oração de São Francisco. “Icônico, me arrepio sempre com ‘e é morrendo que se vive para a vida eterna’ no final”, explicou. O mesmo internauta elegeu a oração de São Jorge como a melhor, por um motivo bem inusitado. “Tem versão musicada pelo Jorge Ben Jor. A sua fave tem isso, huh? O maioral, insuperável”, escreveu.