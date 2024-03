Depois de viralizar na web com vídeos do piloto Caco e revelar que tudo não passava de uma brincadeira, ainda existem pessoas que acreditam que o roteirista e humorista Vinicius Antunes realmente é um profissional da aviação. Foi o que aconteceu no final de semana, quando uma mulher chamada Joelma Albieri mandou uma mensagem para ele.

Alô amantes da FOFOCA COMPLETA que tenho uma boa aqui!!!



E o bagulho é tão sério que envolve A BUSCA POR UM HOMEM QUE ENGRAVIDOU UMA MULHER E SUMIU!

E cabe a nós encontra-lo.



Segue o ???? pra se edificar pic.twitter.com/NTS7WOtlN6 — Renato Bacon ??? (@RenatoBacon) March 14, 2024

Mas, ao contrário de um fã que queria voar com o falso piloto, o texto era um pedido de ajuda. A mulher, que mora no Rio de Janeiro, contou que estava grávida, mas não conseguia mais falar com o pai do bebê. Ela disse que o homem era piloto de avião e dizia se chamar Javier e ser da Patagônia, na Argentina. Eles ficaram juntos, mas ela não sabia nem o sobrenome do homem. Ela sequer tinha certeza se ele realmente era piloto.

O único contato era pelo WhatsApp, por um número venezuelano, mas, após contar que estava grávida, ele pediu para ela fizesse um aborto e, depois, não respondeu mais. “Consegue me ajudar pra saber como faço para localizar esse homem? Porque ele precisa reconhecer a paternidade quando [o bebê] nascer”, disse na mensagem.

Junto com um amigo, o humorista decidiu ajudar a mulher, postando as informações na internet para que mais pessoas pudessem procurar pelo piloto. Foi aí que um internauta conseguiu encontrá-lo, usando o número que ele mantinha conversa com Joelma e as fotos postadas. A mãe confirmou que era realmente aquele homem com quem ela se relacionou.

ATENÇÃO PARA O DESFECHO DA FOFOCA!!



Enfim, CONSEGUIMOS ENCONTRAR O PAI DA CRIANÇA!



Segue o ????pra saber como foi o resultado da busca. pic.twitter.com/Pj7YkmH8lb — Renato Bacon ??? (@RenatoBacon) March 15, 2024

O pai é Sandy Javier, um piloto venezuelano de 50 anos. Ao contrário do que ele disse para Joelma, é casado e com filhos, segundo suas redes sociais. “Agora tenho que ir atrás de advogado pra saber como proceder. Que loucura, gente. E me falou que não tinha filhos e nem era casado. Piloto militar e não é da Patagônia como disse. Moleque ou homem? Fica o questionamento”, escreveu ela em uma mensagem aos seus “detetives virtuais”.

Agora, a mulher pretende tomar as medidas legais para o reconhecimento da paternidade. Sem perder o bom-humor, ela compartilhou alguns memes que surgiram a partir de sua história. “Caracas! Esperava que esse venezuelano fosse mais Maduro!”, diz uma postagem, em um trocadilho com Nicolas Maduro, presidente da Venezuela. “O nome do cara é Sandy, vai ser incrível se ela batizar a criança como Sandy Júnior”, brinca outra publicação.