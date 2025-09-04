Lucas Guimarães desabafa após separação de Carlinhos Maia: “É ver tudo dando errado e não desistir”

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia anunciaram o fim do relacionamento no último sábado (26/7), após mais de 15 anos juntos. A separação veio à tona em meio a rumores de que Carlinhos teria se envolvido com a influenciadora Eduarda Luvisneck — e de que estaria redescobrindo sua bissexualidade. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal LeoDias.

Nesta terça-feira (5/8), Lucas usou as redes sociais para desabafar sobre o momento delicado que está enfrentando. Sem citar diretamente o término, ele escreveu uma mensagem repleta de reflexões espirituais e resiliência: “Sabe o que é ser forte? É ver o mundo desabando e ainda crer que o melhor virá… É ver tudo dando errado e, ainda assim, não desistir de tentar”, publicou.

Tem indireta nas entrelinhas?

Apesar do tom espiritualizado, Lucas encerrou o texto com um recado enigmático direcionado a alguém não identificado: “Eu amo você e só lhe desejo o melhor dessa vida. Um xero no seu coração”. Nos bastidores, acredita-se que a mensagem seja endereçada a Carlinhos — principalmente após a polêmica em torno da publicação de uma foto do ex-marido ao lado de Eduarda, apontada como pivô do término.

A situação gerou troca de farpas. Lucas chegou a criticar publicamente o ex-companheiro, insinuando que ele estaria tentando esconder um suposto envolvimento com Eduarda: “Fingindo que era hétero. Não tem vergonha na sua cara não, rapaz? Arrumando sarna para se coçar”, disparou.

Carlinhos, por sua vez, se defendeu alegando estar “confuso” e negou qualquer romance com a influenciadora naquele momento.

E agora?

Enquanto os dois seguem em caminhos separados, Lucas aposta na fé para se reconstruir emocionalmente. Em meio a tantos sentimentos expostos, o público segue acompanhando de perto os desdobramentos desse capítulo delicado na vida dos influenciadores.

