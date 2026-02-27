‘As coisas estão andando’, diz coronel da Defesa Civil sobre Juiz de Fora

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Depois de uma semana de perda e destruição, a cidade de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, começa a dar os primeiros passos em direção à normalidade. A afirmação foi feita durante uma coletiva de imprensa realizada pelas forças de segurança na tarde desta sexta-feira (27/02).

Contudo, o coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, da Defesa Civil, reforça que a população ainda deve evitar as áreas de risco da cidade. “As coisas estão andando”, afirmou. “A prioridade é você preservar a sua vida. Mesmo com esse trabalho de restabelecimento da normalidade, não volte para áreas de risco”, completa.

Rezende declarou ainda que está sendo feito o reforço inicial para distribuir cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza, entre outros itens para a população que necessita. “A ajuda chegará para todos”, diz.

Hoje, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) anunciou o envio de reforço com 30 soldados alunos em estágio operacional e sete instrutores para a Zona da Mata. A previsão inicial é que o grupo permaneça por cinco dias nas regiões afetadas, podendo ser estendida, caso haja necessidade. O grupo chega em Juiz de Fora nas próximas horas de hoje.

Trabalhos continuam

Até o momento, a Polícia Civil (PCMG) periciou 62 corpos em Juiz de Fora. Desses, 58 corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. 56 já foram liberados para as famílias. Com seis corpos de vítimas das chuva em Ubá (MG), o total, até a publicação desta reportagem, é de 68 mortos. Ainda falta localizar cinco pessoas desaparecidas nas duas cidades. O trabalho de busca agora recebe o reforço de cães e maquinários.

O coronel Joselito de Oliveira de Paula, do CBMMG, explicou durante a coletiva que as buscas pelas vítimas seguem continuamente e não há previsão de interrupção dos trabalhos. “Ainda é difícil falar em expectativa. Enquanto o Corpo de Bombeiros não vistoriar todas as áreas, vamos continuar”, declarou.

O militar pede que populares não tentem resgatar pessoas em locais de muito risco para que não se tornem vítimas eles mesmos: “É um trabalho de muito risco que deve ser feito com profissionais devidamente treinados”. Segundo de Paula, mesmo dentro da corporação, há militares especializados para diferentes tipos de resgate.

A tragédia conta com o aporte de todos os policiais civis da região e reforço enviado de Belo Horizonte (MG), sem data de retorno. Sobre os desaparecidos, a PCMG orienta os familiares a comparecerem na unidade localizada no bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, para coleta de DNA.

Alerta de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta sexta-feira (27/02) um alerta vermelho, que significa grande perigo, de acumulado de chuva para 253 cidades de Minas Gerais. O aviso abarca as regiões: Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha e Metropolitana de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há grande risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas nas cidades com áreas de risco. O alerta é válido até 23h59 de hoje.