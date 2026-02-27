Zona da Mata: chuva fecha escolas e Farmacinha pública em Astolfo Dutra

As fortes chuvas que atingem a Região da Zona da Mata mineira nesta semana causaram alagamentos no município de Astolfo Dutra e fizeram o nível do Rio Pomba subir. A prefeitura da cidade anunciou a suspensão das aulas na tarde dessa quinta-feira (26/2). A Farmacinha pública da cidade e alguns postos de saúde também foram fechados temporariamente devido às chuvas.

O nível do Rio Pomba, que passa pela cidade, vem subindo desde ontem. Segundo informações divulgadas pela prefeitura, às 2h45 dessa quinta-feira, o rio subia a 175m³/s. Já às 21h, o curso de água havia dobrado, chegando a 350m³/s. Às 13h desta sexta (27/2), esse valor já havia chegado à 500m³/s.

Segundo a prefeitura, o rio já se encontrava fora de sua calha normal desde a noite de quinta. A orientação é de que os moradores que vivem em áreas de risco saiam do local e procurem abrigo. Para aqueles que não vivem em áreas de risco, a orientação é de que evitem sair de casa desnecessariamente, principalmente para áreas já atingidas por alagamentos.

As aulas estão suspensas na cidade pelo menos até esta sexta, uma vez que já havia previsão de que o rio continuaria a subir. “A medida é preventiva e tem como prioridade proteger nossos alunos, servidores e professores, garantindo a segurança de toda a comunidade escolar” , diz a nota da prefeitura.

Na manhã de hoje, a prefeitura anunciou também o fechamento da Farmacinha pública da cidade, devido aos alagamentos registrados no município. “Devido às dificuldades de deslocamento, vários funcionários ficaram impossibilitados de chegar ao local para realizar o atendimento ao público”.

Alguns postos de saúde também foram temporariamente fechados. São eles: ESF 2 – Carmem Defilippo (Rua de Cima); ESF 5 – Dr. Natalino Benini da Cunha (Reta); ESF 3 – Urbana Central (Centro). Os postos do Cabibó e do Rabicho e o Hospital Olyntho Almada estão funcionando para atendimento em caso de emergência.



A prefeitura de Astolfo Dutra reforça ainda que, em caso de emergência, é possível entrar em contato com os seguintes números:

CRAS: (32) 99940-7148

Defesa Civil Municipal: (32) 98415-0431

Brigada Municipal: (32) 99802-7627



A Defesa Civil Municipal afirma que segue monitorando constantemente o nível do Rio Pomba e que, nesse momento, é importante seguir as recomendações.

Recomendações da Defesa Civil

Evite áreas próximas às margens do rio

Não atravesse locais alagados

Fique atento aos comunicados oficiais

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil

Chuvas na Zona da Mata

Desde o início da semana, municípios da região da Zona da Mata mineira vêm sofrendo com os temporais, principalmente as cidades de Juiz de Fora e Ubá.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o número de mortes causadas pelas chuvas na região chegou a 68, sendo 62 em Juiz de Fora e seis em Ubá.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro