Assine
overlay
Início Gerais
CHUVAS NA ZONA DA MATA

Zona da Mata: chuva fecha escolas e Farmacinha pública em Astolfo Dutra

Cidade sofre com alagamentos e nível do Rio Pomba, que corta o município, não para de subir

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
27/02/2026 14:52

compartilhe

SIGA
x
Astolfo Dutra (MG) sofre com as chuvas que atingem a Região da Zona da Mata
Astolfo Dutra, na Zona da Mata mineira, também sofre com as chuvas e precisou suspender as aulas no municípios crédito: Prefeitura de Astolfo Dutra

As fortes chuvas que atingem a Região da Zona da Mata mineira nesta semana causaram alagamentos no município de Astolfo Dutra e fizeram o nível do Rio Pomba subir. A prefeitura da cidade anunciou a suspensão das aulas na tarde dessa quinta-feira (26/2). A Farmacinha pública da cidade e alguns postos de saúde também foram fechados temporariamente devido às chuvas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O nível do Rio Pomba, que passa pela cidade, vem subindo desde ontem. Segundo informações divulgadas pela prefeitura, às 2h45 dessa quinta-feira, o rio subia a 175m³/s. Já às 21h, o curso de água havia dobrado, chegando a 350m³/s. Às 13h desta sexta (27/2), esse valor já havia chegado à 500m³/s.

Segundo a prefeitura, o rio já se encontrava fora de sua calha normal desde a noite de quinta. A orientação é de que os moradores que vivem em áreas de risco saiam do local e procurem abrigo. Para aqueles que não vivem em áreas de risco, a orientação é de que evitem sair de casa desnecessariamente, principalmente para áreas já atingidas por alagamentos.

As aulas estão suspensas na cidade pelo menos até esta sexta, uma vez que já havia previsão de que o rio continuaria a subir. “A medida é preventiva e tem como prioridade proteger nossos alunos, servidores e professores, garantindo a segurança de toda a comunidade escolar” , diz a nota da prefeitura.

Na manhã de hoje, a prefeitura anunciou também o fechamento da Farmacinha pública da cidade, devido aos alagamentos registrados no município. “Devido às dificuldades de deslocamento, vários funcionários ficaram impossibilitados de chegar ao local para realizar o atendimento ao público”.

Leia Mais

Alguns postos de saúde também foram temporariamente fechados. São eles: ESF 2 – Carmem Defilippo (Rua de Cima); ESF 5 – Dr. Natalino Benini da Cunha (Reta); ESF 3 – Urbana Central (Centro). Os postos do Cabibó e do Rabicho e o Hospital Olyntho Almada estão funcionando para atendimento em caso de emergência.


A prefeitura de Astolfo Dutra reforça ainda que, em caso de emergência, é possível entrar em contato com os seguintes números:

  • CRAS: (32) 99940-7148
  • Defesa Civil Municipal: (32) 98415-0431
  • Brigada Municipal: (32) 99802-7627


A Defesa Civil Municipal afirma que segue monitorando constantemente o nível do Rio Pomba e que, nesse momento, é importante seguir as recomendações.

Recomendações da Defesa Civil

  • Evite áreas próximas às margens do rio
  • Não atravesse locais alagados
  • Fique atento aos comunicados oficiais
  • Em caso de emergência, acione a Defesa Civil

 

Ponte Vermelha foi fechada devido ao transbordamento do Rio Paraibuna.-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Ponte Vermelha foi fechada devido ao transbordamento do Rio Paraibuna. Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva deixou carros ilhados.-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva deixou carros ilhados. Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva histórica causa estragos em Juiz de Fora-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva histórica causa estragos em Juiz de Fora Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Trânsito está um caos e aulas foram suspensas-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Trânsito está um caos e aulas foram suspensas Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Estragos da chuva ainda é visto nesta terça-feira (24/2)-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Estragos da chuva ainda é visto nesta terça-feira (24/2) Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva causou estragos em Juiz de Fora-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva causou estragos em Juiz de Fora Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva histórica em Juiz de Fora-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Chuva histórica em Juiz de Fora Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Ruas ficaram alagadas-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Ruas ficaram alagadas Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Motoristas enfrentaram ruas alagadas-Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Motoristas enfrentaram ruas alagadas Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora -Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora -Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora -Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Morro do Imperador, conhecido como Morro do Cristo, um dos principais cartões-postais de Juiz de Fora Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rio Paraibuna, em Juiz de Fora na Zona da Mata mineira-Leonardo Costa/Tribuna de Minas.
Rio Paraibuna, em Juiz de Fora na Zona da Mata mineira Leonardo Costa/Tribuna de Minas.
Rio Paraibuna, em Juiz de Fora na Zona da Mata mineira- Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Rio Paraibuna, em Juiz de Fora na Zona da Mata mineira Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atingiu casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atingiu casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
representatividade-Reprodução
representatividade Reprodução
Cidades na Zona da Mata Mineira sofrem tragédia por fortes chuvas desde segunda-feira (23/2)-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Cidades na Zona da Mata Mineira sofrem tragédia por fortes chuvas desde segunda-feira (23/2) Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Desmoronamento de terra no Morro do Cristo atinge casas Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Equipes de resgate removem destroços em busca de vítimas de um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, em 24 de fevereiro de 2026 -PABLO PORCIUNCULA / AFP
Equipes de resgate removem destroços em busca de vítimas de um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, em 24 de fevereiro de 2026 PABLO PORCIUNCULA / AFP
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados-Redes Sociais
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados Redes Sociais
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados-Redes Sociais
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados Redes Sociais
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados-Redes Sociais
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados Redes Sociais
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados-Redes Sociais
Juiz de Fora (MG) foi uma das mais antingidas, com vários pontos da cidade completamente alagados Redes Sociais
Juiz de Fora contabiliza 16 mortes provocadas pelo temporal de segunda-feira (24/2) -Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Juiz de Fora contabiliza 16 mortes provocadas pelo temporal de segunda-feira (24/2) Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação


Chuvas na Zona da Mata

Desde o início da semana, municípios da região da Zona da Mata mineira vêm sofrendo com os temporais, principalmente as cidades de Juiz de Fora e Ubá.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o número de mortes causadas pelas chuvas na região chegou a 68, sendo 62 em Juiz de Fora e seis em Ubá.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

chuvas juiz-de-fora minas-gerais temporais tragedia zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay