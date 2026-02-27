Assine
overlay
Início Política
NA AGENDA

Lula sobrevoa Zona da Mata de MG após tragédia por chuvas

Agenda prevê reunião com lideranças locais dos municípios mais atingidos pelos temporais: Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa

Publicidade
Carregando...
PC
Pedro Cerqueira
PC
Pedro Cerqueira
Repórter
27/02/2026 11:55

compartilhe

SIGA
x
Lula manifestou solidariedade às vítimas das chuvas na Zona da Mata Mineira
Lula manifestou solidariedade às vítimas das chuvas na Zona da Mata Mineira crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press e Leonardo Costa/Tribuna de Minas

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que vai sobrevoar as áreas afetadas pelas chuvas intensas na Zona da Mata mineira neste sábado (27/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Na agenda ainda consta uma reunião com lideranças locais dos municípios mais atingidos pelos temporais: Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. O encontro será na sede da prefeitura de Juiz de Fora, às 12h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

chuva juiz-de-fora lula uba zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay