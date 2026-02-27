Lula sobrevoa Zona da Mata de MG após tragédia por chuvas

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que vai sobrevoar as áreas afetadas pelas chuvas intensas na Zona da Mata mineira neste sábado (27/2).

Na agenda ainda consta uma reunião com lideranças locais dos municípios mais atingidos pelos temporais: Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. O encontro será na sede da prefeitura de Juiz de Fora, às 12h.

