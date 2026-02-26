Nikolas sobrevoa Juiz de Fora de helicóptero e critica prefeita do PT

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) visitou Juiz de Fora, na Zona da Mata, região afetada por fortes chuvas. O parlamentar chegou de helicóptero e filmou enchentes. Depois, fez críticas à prefeita Margarida Salomão (PT).

Nikolas avaliou que a cidade segue “muito devastada” pelas chuvas, que tiveram maior intensidade na noite de segunda (23/2) para terça-feira (24/2). Algumas regiões permanecem alagadas, e 13 pessoas estão desaparecidas. Conforme o Corpo de Bombeiros, há 59 mortes confirmadas - 53 em Juiz de Fora e seis em Ubá.

Nikolas Ferreira em Juiz de Fora

O parlamentar esteve no Parque Burnier, bairro de JF considerado o mais atingido pela catástrofe. Após conversar com moradores, afirmou: “Não estou pegando no pé, não estou falando porque é PT, mas a insatisfação com a prefeitura é geral. De indisposição, de não envolvimento”.

“Não foi uma tragédia do nada, foi uma tragédia anunciada. Que tomem realmente as providências. Porque as pessoas precisam”, disse. A reportagem procurou a Prefeitura de Juiz de Fora para um posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto, e a matéria será atualizada caso a prefeita queira se posicionar.

Nikolas afirmou que pediu à prefeitura o envio de três carros-pipa, três banheiros químicos, água potável e um assistente social para o Parque Burnier.

Prefeita do PT

Eleita em pela primeira vez em 2020, Margarida Salomão é a primeira política do Partido dos Trabalhadores a governar Juiz de Fora. A cidade é a terceira maior do país sob o comando da legenda de Lula.

Em 2024, ela foi reeleita em primeiro turno. O segundo colocado foi o bolsonarista Charlles Evangelista (PL), que teve 27% dos votos.

