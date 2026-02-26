Como ajudar vítimas da chuva em Juiz de Fora: guia de doações

As fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, em Minas Gerais, na madrugada de 24 de fevereiro de 2026, causaram uma tragédia de grandes proporções, resultando em 47 mortes na cidade e deixando cerca de 3 mil pessoas desabrigadas. Em resposta, uma grande corrente de solidariedade se formou para ajudar as vítimas. Para quem deseja contribuir, é fundamental saber como fazer isso de forma segura e eficaz.

A Defesa Civil e outras instituições organizam a arrecadação de donativos, priorizando itens que atendam às necessidades mais urgentes da população afetada. A colaboração de todos é essencial para amenizar os impactos causados pelos temporais e auxiliar na recuperação das áreas atingidas.

O que é mais necessário neste momento?

As equipes de apoio que atuam diretamente com as famílias desabrigadas divulgaram uma lista de itens prioritários. Antes de levar sua doação, verifique o que é mais urgente. Itens de higiene pessoal e produtos de limpeza estão entre os mais requisitados, pois são fundamentais para garantir condições mínimas de saúde.

Veja os itens com maior necessidade:

Água potável (garrafas ou galões lacrados);

Alimentos não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e enlatados);

Itens de higiene pessoal (sabonete, pasta e escova de dentes, absorventes);

Produtos de limpeza (água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente);

Roupas de cama e banho (lençóis, cobertores e toalhas em bom estado);

Fraldas descartáveis (infantis e geriátricas).

Pontos de coleta oficiais

Para garantir que sua doação chegue ao destino correto, procure sempre os postos de arrecadação oficiais. A Prefeitura de Juiz de Fora atualiza constantemente a lista de locais em seus canais de comunicação, como o site oficial e as redes sociais. Antes de se dirigir a um local, consulte essas fontes para encontrar o ponto de coleta mais próximo e confirmar os horários de funcionamento.

Doações em dinheiro: como ajudar com segurança

Para quem prefere ajudar financeiramente, instituições como a Cruz Vermelha de Minas Gerais e o Servas, através da campanha "Abrace Juiz de Fora", estão centralizando o recebimento de doações. A chave PIX oficial da campanha do Servas é sosaguas@servas.org.br. Ao realizar qualquer transferência, verifique sempre se o nome do destinatário corresponde à instituição oficial para evitar golpes. Consulte os sites oficiais dessas organizações para confirmar os dados antes de doar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.