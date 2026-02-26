Criticado por Nikolas, Cellbit diz que deputado não sabe o que é trabalhar

O gamer, diretor criativo e streamer Rafael Lange, conhecido como “Cellbit”, respondeu a uma exposição feita pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre sua opção de voto ao presidente Lula (PT) e afirmou que o parlamentar não sabe o que é trabalhar.

No X (antigo Twitter), Nikolas publicou uma foto de Cellbit fazendo o símbolo de “L” com uma das mãos e disse: “Não sei quem é, mas me disseram que ele é influência gamer também e fez o L. Por onde anda esse pateta?”.

opa, desculpa a demora! tava trabalhando, imagino que você não saiba o que é isso — rafael lange (@cellbit) February 25, 2026

Horas depois, o gamer respondeu se desculpando pela demora pois estava trabalhando. “Imagino que você não saiba o que é isso”, rebateu.



Segundo o site oficial da Câmara dos Deputados, Nikolas esteve presente em 120 dias em Plenário no ano de 2025, com uma ausência. Em plenário, esteve presente a 185 reuniões, justificou nove faltas e não justificou 12. Em 2026, esteve presente no Plenário por 7 dias, sem ausências. No entanto, a presença digital e a caminhada em direção a Brasília feita pelo político são alvo de críticas de opositores, que alegam que Nikolas não trabalha.

O parlamentar aproveitou a resposta para criticar o voto do produtor de conteúdo e disse que, por causa do voto, tudo ficou mais caro para os gamers.



Nikolas faz referência à resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior que prevê aumento de imposto de importação de mais de mil produtos importados, incluindo os de tecnologia, do início de fevereiro. O objetivo da sanção é incentivar a competitividade da indústria nacional, de forma a “reequilibrar os preços”. Conforme nota do Ministério da Fazenda, o mercado brasileiro de eletrônicos tem muita dependência externa.

Nos comentários, internautas criticaram a exposição feita pelo deputado. “Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa debaixo d’água, com mais de 40 mortes, e o deputado do estado de Minas Gerais preocupado com quem fez o L”, criticou um usuário da rede social.