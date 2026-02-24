Bella chama Nikolas de 'contraditório': 'Réu por agredir uma adolescente'

A deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) reagiu e criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) após declarações deste sobre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) absolver o homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, e a mãe dela, acusada de omissão.

Nikolas se reuniu com o desembargador Luiz Carlos Corrêa Junior, presidente do TJMG, na manhã desta terça-feira (24/2). Após o encontro, conversou com a imprensa e criticou efusivamente a atuação do tribunal e do desembargador Magid Nauef Láuar, relator do caso.

Para o parlamentar, o magistrado, assim como os acusados, deve ir para a reclusão. “A única coisa que eu peço e o foco aqui hoje é a punição para esse criminoso, que ele volte para a cadeia, inclusive a mãe, que foi complacente a isso, e também para que este juiz, que ele sofra as consequências administrativas, que ele seja afastado do cargo. Mas, como Nikolas Ferreira, para mim, ele tem que ser preso”, afirmou.

Bella reage

“Ver Nikolas esbravejando contra o desembargador é no mínimo contraditório com suas condutas e ideias”, escreveu a deputada, em post no X (antigo Twitter).

Bella relembrou uma acusação contra o bolsonarista: “Nikolas é réu por ter agredido uma adolescente em BH, em denúncia do MPF que originou da nossa representação”. Trata-se de uma ação penal que ele responde por ter divulgado o vídeo de uma adolescente trans em um banheiro de uma escola de Belo Horizonte, quando ainda era vereador da capital.

“Além disso ele defende que crianças com menos de 14 anos sejam obrigadas a assumir a gravidez e se casar com estuprador. Curioso né!?”, concluiu.

