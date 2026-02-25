Flávio e Nikolas Ferreira tem reunião hoje para decidir palanque em Minas

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) agendou para esta quarta-feira (25), em Brasília, uma reunião com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). A pauta será a definição do palanque do partido em Minas Gerais. Informação foi confirmada pelo Estado de Minas.

Leia: Caporezzo escanteia Nikolas e diz que Bolsonaro é quem decide

Segundo apurou a reportagem, reunião será feita pela parte da noite.

O PL ainda não bateu o martelo sobre o apoio ao governo estadual e à disputa pelo Senado em Minas. Flávio tenta atrelar as tratativas à possível indicação do governador Romeu Zema (Novo) como vice em uma eventual chapa presidencial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O encontro ocorre após Eduardo Bolsonaro afirmar que Nikolas não estaria atuando em favor da candidatura do irmão. Antes da reunião, o deputado mineiro participa de encontro com a bancada do PL.