Prefeito de Patos de Minas, Falcão se filia ao Republicanos

O presidente da Associação de Municípios Mineiros (AMM) e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, é um novo nome no quadro de filiados do Partido Republicanos. Ele anunciou a filiação nessa terça-feira (24/2) e afirmou que “aceitou o convite com responsabilidade e convicção”, depois de “meses de conversas, diálogo e reflexão”.

Em publicação no Instagram, Falcão afirmou que a sigla tem políticos que admira, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador Cleitinho Azevedo, que acompanhou o ato.



“O Republicanos é o partido do governador Tarcísio de Freitas, que admiro pela força técnica, firme e eficiente de governar, e também do senador Cleitinho Azevedo, um amigo que tenho grande respeito e consideração”, afirmou.

Ex-membro do partido Novo, Falcão afirmou que a filiação é a melhor alternativa para “continuar trabalhando com equilíbrio, diálogo e foco nos resultados”, considerando o cenário atual da política em Minas Gerais.

Na publicação, o prefeito de Patos de Minas também pediu pelo apoio dos eleitores nos “próximos desafios que virão”.

Em recente entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Falcão afirmou que pretende participar ativamente do processo eleitoral de 2026 em Minas Gerais, em um papel estratégico, embora ainda não defina se isso ocorrerá por meio de uma candidatura. Ele afirmou que participaria de um projeto, como candidato, vice ou articulador político, mas que não vai abrir mão de seus princípios e valores.

Segundo o prefeito, a presidência na AMM impõe responsabilidades que ultrapassam preferências partidárias, com uma “obrigação de dialogar com todos os candidatos e partidos”. “Quem entra na política é como quem entra na chuva. Não tem como não se molhar. Eu estou na chuva para molhar. Quero participar de um projeto, trabalhar pelo futuro de Minas Gerais. Se eu não quisesse, não estaria como presidente da AMM representando os municípios”, afirmou.