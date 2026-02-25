AtlasIntel: Tarcísio com 47,1% e Lula com 45,9% no 2º turno

crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP e Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estão empatados tecnicamente em um segundo turno das eleições presidenciais de 2026. É o que mostra uma pesquisa dos institutos AtlasIntel e Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira (25/2).

No cenário com os dois na disputa, Tarcísio recebeu 47,1% das intenções de voto das pessoas entrevistadas, ao passo que Lula ficou em segundo lugar, com 45,9%. No entanto, considerando uma margem de erro de 1 ponto percentual, ambos estão tecnicamente empatados.



Outro candidato que ultrapassou a liderança do atual presidente é Flavio Bolsonaro (PL), que recebeu 46,3% das intenções de voto, cenário no qual Lula teve 46,2% das intenções. Pensando em margem de erro, também estão empatados.

Nos demais cenários estipulados de segundo turno, Lula fica à frente de Michelle Bolsonaro (PL), Jair Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Ratinho Jr. (PSD) e Eduardo Leite (PSD).

Cenários estipulados:

Lula (PT) 47,5% x Michelle Bolsonaro (PL) 44,7%

47,5% x 44,7% Lula (PT) 47,3% x Jair Bolsonaro (PL) 45,4%

47,3% x 45,4% Lula (PT) 46,2% x Flavio Bolsonaro (PL) 46,3%

46,2% x 46,3% Lula (PT) 46% x Romeu Zema (Novo) 41,7%

46% x 41,7% Lula (PT) 45,9% x Tarcísio de Freitas (Republicanos) 47,1%

45,9% x 47,1% Lula (PT) 45,7% x Ronaldo Caiado (PSD) 37,6%

45,7% x 37,6% Lula (PT) 45,5% x Ratinho Jr. (PSD) 39%

45,5% x 39% Lula (PT) 45,2% Eduardo Leite (PSD) 24,5% Cenário estipulado de segundo turno com Lula Divulgação/Atlas Intel

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 24 de fevereiro, portanto, depois do carnaval, já podendo ter refletido a repercussão do desfile da Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro, que homenageou o atual presidente da República. Participaram 4.986 homens e mulheres, com idades a partir de 16 anos, de todos os estados e Distrito Federal. A margem de erro é de 1 ponto porcentual e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-07600/2026.