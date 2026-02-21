Bolsonaro escolhe pré-candidatos a Senado e governos pelo PL, diz Carlos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prepara uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e "a outras participações políticas igualmente relevantes", escreveu o vereador Carlos Bolsonaro (PL) no X neste sábado (21/2).

Carlos, que visitou o pai na Papudinha, onde ele está preso após ter sido condenado por uma tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 2022, disse que Bolsonaro pediu ao filho para informar os aliados sobre a confecção da listagem.

"Mesmo diante da evidente degradação de sua saúde, mantém-se focado, lúcido e construtivo", afirmou o vereador sobre o pai.

Carlos também escreveu que Bolsonaro "continua soluçando intensamente" e que apresentou uma "crise severa de vômitos" ao longo da tarde de sexta-feira (20/2). Naquele dia, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a concessão da prisão domiciliar para o ex-presidente, como pede sua defesa.



Como mostrou a Folha, Bolsonaro tem recebido visitas na Papudinha de pré-candidatos que buscam a bênção do ex-presidente para se lançarem em seus redutos eleitorais.

Carlos disse ainda que encontrou e apertou a mão dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL) e Ubiratan Sanderson (PL), que também visitaram Bolsonaro neste sábado.

Nikolas x Eduardo

Nikolas e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) tiveram uma desavença pública nos últimos dias. Em entrevista ao SBT News, na sexta, o filho do ex-presidente afirmou que Nikolas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não têm demonstrado o devido apoio à pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.

Após visitar Bolsonaro, Nikolas rebateu as críticas de Eduardo, disse que o ex-deputado "não está bem" e defendeu Michelle.

Na última semana, como noticiou a Folha, o anúncio de um protesto de direita para o dia 1º de março voltou a expor um atrito entre Nikolas, que chamou a manifestação sob o lema "Fora, Lula, Moraes e Toffoli", e uma ala bolsonarista, mais ligada a Eduardo e Flávio, que avalia não ser estratégico priorizar agora o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli.

São recorrentes as reclamações sobre uma suposta tentativa de Nikolas de se descolar de Bolsonaro e privilegiar o próprio engajamento e crescimento político - o que aliados do deputado resumem como "dor de cotovelo" e disputa por protagonismo.

Em algumas ocasiões no passado, Eduardo já havia acusado o deputado de não se engajar como poderia nas pautas em defesa do bolsonarismo.

A relação conflituosa reflete o racha dentro da própria família Bolsonaro. Enquanto Eduardo acumula atritos com Nikolas, Michelle - alvo da artilharia dos filhos do marido - apoia o deputado.