BATE-BOCA

Nikolas rebate fala de Eduardo sobre amnésia: 'Ele não está bem'

Deputado mineiro se defendeu das críticas de Eduardo Bolsonaro sobre a falta de apoio à campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência

Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
21/02/2026 12:37 - atualizado em 21/02/2026 12:39

Nikolas afirmou que não faz questão de perder seu tempo com divergências dentro da direita
Nikolas afirmou não fazer questão de "perder meu tempo" com divergências de dentro da direita. crédito: Andre Ribeiro/Thenews2/Folhapress

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rebateu as críticas feitas pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de que ele e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) teriam “amnésia” por estarem debaixo do guarda-chuva de Jair Bolsonaro (PL), mas ainda não terem embarcado na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). Nikolas afirmou que não faz questão de perder seu tempo com divergências dentro da direita.

A resposta do parlamentar mineiro foi dada numa coletiva de imprensa na manhã deste sábado (21), após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília (DF). Nikolas citou o estado de saúde de Bolsonaro, entre outras situações que lhe geram preocupação, para questionar se a prioridade de Eduardo no momento deve ser atacar ele e a ex-primeira-dama.

“(A crítica de Eduardo) diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu estou acostumado, já tem mais de três anos que eles estão aí nessa saga, mas deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa, uma mãe, que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela de 70 anos que está preso injustamente”, declarou o deputado mineiro.

“Eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente não faço questão de perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar”, finalizou.

Divergências

A origem do bate-boca entre os bolsonaristas foi uma crítica feita por Eduardo em entrevista ao SBT News nessa sexta-feira (20), na qual disse estranhar nomes da direita que ainda não apoiam com afinco a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

O ex-parlamentar ainda afirmou que a demora de nomes do bolsonarismo para apoiar Flávio mostrará que a adesão será feita “não por uma questão de princípios, mas por uma questão eleitoral”.

Em relação à postura distante de Nikolas e Michelle diante da campanha de Flávio, Eduardo afirmou que os dois “estão jogando o mesmo jogo”, compartilhando posts um do outro nas redes sociais. O ex-deputado, no entanto, preferiu ser evasivo ao detalhar qual seria esse “jogo” ou essa “amnésia” e disse que o melhor é perguntar diretamente aos dois para “não gerar mais polêmica”.

“É muito simples você enxergar o cenário. A eleição está polarizada. Vai ser Flávio Bolsonaro contra Lula. Você não precisa sentar com Flávio Bolsonaro para ver o que o Flávio Bolsonaro tem a propor para qualquer área que for", defendeu Eduardo.

