Nikolas rebate fala de Eduardo sobre amnésia: 'Ele não está bem'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rebateu as críticas feitas pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de que ele e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) teriam “amnésia” por estarem debaixo do guarda-chuva de Jair Bolsonaro (PL), mas ainda não terem embarcado na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). Nikolas afirmou que não faz questão de perder seu tempo com divergências dentro da direita.

A resposta do parlamentar mineiro foi dada numa coletiva de imprensa na manhã deste sábado (21), após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, em Brasília (DF). Nikolas citou o estado de saúde de Bolsonaro, entre outras situações que lhe geram preocupação, para questionar se a prioridade de Eduardo no momento deve ser atacar ele e a ex-primeira-dama.

“(A crítica de Eduardo) diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu estou acostumado, já tem mais de três anos que eles estão aí nessa saga, mas deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa, uma mãe, que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela de 70 anos que está preso injustamente”, declarou o deputado mineiro.

“Eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente não faço questão de perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar”, finalizou.

Divergências

A origem do bate-boca entre os bolsonaristas foi uma crítica feita por Eduardo em entrevista ao SBT News nessa sexta-feira (20), na qual disse estranhar nomes da direita que ainda não apoiam com afinco a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

O ex-parlamentar ainda afirmou que a demora de nomes do bolsonarismo para apoiar Flávio mostrará que a adesão será feita “não por uma questão de princípios, mas por uma questão eleitoral”.

Em relação à postura distante de Nikolas e Michelle diante da campanha de Flávio, Eduardo afirmou que os dois “estão jogando o mesmo jogo”, compartilhando posts um do outro nas redes sociais. O ex-deputado, no entanto, preferiu ser evasivo ao detalhar qual seria esse “jogo” ou essa “amnésia” e disse que o melhor é perguntar diretamente aos dois para “não gerar mais polêmica”.

“É muito simples você enxergar o cenário. A eleição está polarizada. Vai ser Flávio Bolsonaro contra Lula. Você não precisa sentar com Flávio Bolsonaro para ver o que o Flávio Bolsonaro tem a propor para qualquer área que for", defendeu Eduardo.