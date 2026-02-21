Nikolas diz que não há acordo com ele ou com PL para candidatura de Simões

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou, em entrevista coletiva na manhã deste sábado (21/2), que não há nenhum acordo para que ele ou seu partido apoie a pré-candidatura do atual vice-governador Mateus Simões (PSD) ao governo de Minas. A declaração foi feita dias após uma agenda entre os dois políticos para o anúncio de investimentos no interior do estado.

Segundo o parlamentar, o motivo de a viagem ter sido feita com Simões e não com o governador em exercício, Romeu Zema (Novo), foi que o pessedista “praticamente já é o governador” - até o fim de março, Zema deverá passar pelo processo de desincompatibilização eleitoral, quando deixará o cargo para se candidatar à presidência.

“(A agenda conjunta) não é nenhum tipo de apoio político, ou não há nenhum acordo para apoio do PL ou meu para o governo do estado. É literalmente porque a gente precisa fazer entregas”, afirmou Nikolas.

As declarações de Nikolas foram feitas logo após uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF). Quem o PL deverá apoiar na disputa ao governo de Minas - que tem, até o momento, os nomes de Simões e do senador Cleitinho (Republicanos) como pré-candidatos - foi um dos assuntos da conversa entre o deputado e Bolsonaro.

“Avaliamos as cartas que nós temos no jogo, os pontos positivos e o ponto negativos de cada um, mas, realmente, a gente precisa continuar essa construção. Ele me deu essa liberdade para poder construir em Minas Gerais, tanto o Senado quanto o governo, porque eu acredito que hoje nós temos uma força no estado para poder tomar algumas decisões”, detalhou Nikolas.

Sobre a liberdade para articular os candidatos do PL em Minas, o parlamentar afirma que Bolsonaro entendeu a sua preocupação para que, sendo puxador de votos nas eleições para deputado federal, não ajude a eleger nomes que não sejam alinhados a seus princípios e valores - em 2022, Nikolas foi o terceiro deputado federal mais bem votado da história, com 1,47 milhão de votos, e espera bater o recorde este ano.

Em relação à insatisfação com o diretório estadual do PL, o parlamentar afirma que, no momento, não há intenção de sair do partido.

“Eu creio que com as conversas que a gente está tendo, tanto com o PL estadual quanto com o nacional, vamos conseguir resolver essas questões. A questão de sair ou não do partido é realmente só se fosse um caso assim extremamente excepcional, de eu conversar e tentar e resolver (sic), mas isso está longe de ser uma realidade de agora. Eu estou no PL, no partido do presidente, e acredito que a gente vai conseguir resolver essas situações”, disse.